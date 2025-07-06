Инвентаризация исторических зданий. Исхак Масалиев требует отставки кабмина

Депутат Жогорку Кенеша Исхак Масалиев потребовал отставки кабинета министров после того, как стало известно об аннулировании статуса памятника истории и культуры некоторых административных зданий в Бишкеке. Об этом парламентарий написал на своей странице в Facebook.

Фото из архива

По его словам, «это уже настоящий манкуртизм».

«Кабинет министров со своим главой должны уйти в отставку! Адылбек Алешевич, от тебя не ожидал такой беспомощности. Дорогие друзья, теперь у нас исчезает 73 летняя история в составе СССР... Нет памятников архитектуры, кроме археологических... Есть только управление делами», — написал Исхак Масалиев.

Напомним, кабинет министров внес изменения в постановление от 20 августа 2002 года № 568 «Об утверждении Положения об учете, охране, реставрации и использовании объектов историко-культурного наследия Кыргызской Республики».

Согласно документу, здание Чуйской областной госадминистрации и МИД (сейчас в этом здании находится Верховный суд), здание агентства «Кабар» и здание Жогорку Кенеша, известное, как Дом правительства, исключили из списка памятников истории и культуры.