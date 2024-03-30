Кыргызстан и Таджикистан согласовали еще 28,37 километра госграницы

В Баткене состоялась очередная встреча топографических рабочих групп и рабочих групп по правовым вопросам правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

На встрече топографические рабочие группы согласовали 28,37 километра кыргызско-таджикской государственной границы.

Стороны продолжат работу по описанию оставшихся участков на следующей встрече, которая состоится в Таджикистане.

По итогам встречи подписан соответствующий протокол.