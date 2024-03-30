13:47
USD 89.47
EUR 96.43
RUB 0.97
Власть

Кыргызстан и Таджикистан согласовали еще 28,37 километра госграницы

В Баткене состоялась очередная встреча топографических рабочих групп и рабочих групп по правовым вопросам правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

На встрече топографические рабочие группы согласовали 28,37 километра кыргызско-таджикской государственной границы.

Стороны продолжат работу по описанию оставшихся участков на следующей встрече, которая состоится в Таджикистане.

По итогам встречи подписан соответствующий протокол.
Ссылка: https://24.kg/vlast/290319/
просмотров: 730
Версия для печати
Материалы по теме
Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов обсудили кыргызско-таджикскую госграницу
Камчыбек Ташиев встретился с таджикским коллегой и обсудил вопрос границ
Кыргызстан и Таджикистан согласовали 3,71 километра госграницы
Контрабанду на 300 тысяч сомов задержали на кыргызско-таджикской границе
Кыргызстан и Таджикистан провели полевые исследования по вопросу границ
Камчыбек Ташиев встретился с Саймумином Ятимовым и обсудил вопрос границ
Контрабанду на 1,5 миллиона сомов пресекли пограничники Кыргызстана
Кыргызстан и Таджикистан согласовали еще более 47 километров границы
В «Ата-Бейите» почтили память павших на кыргызско-таджикской границе
Обстановка на кыргызско-таджикской границе стабильная
Популярные новости
Сергей Миронов вновь предложил ввести визовый режим со&nbsp;странами Центральной Азии Сергей Миронов вновь предложил ввести визовый режим со странами Центральной Азии
Матч Кыргызстан&nbsp;&mdash; Китайский Тайбэй: болеть пришли президент и&nbsp;глава ГКНБ Матч Кыргызстан — Китайский Тайбэй: болеть пришли президент и глава ГКНБ
Акылбек Жапаров ознакомился с&nbsp;деятельностью завода по&nbsp;переработке шин Акылбек Жапаров ознакомился с деятельностью завода по переработке шин
В&nbsp;Нарыне строят ГЭС &laquo;Куланак&raquo;. Акылбек Жапаров проверил ход работ В Нарыне строят ГЭС «Куланак». Акылбек Жапаров проверил ход работ
Бизнес
Годовое общее собрание акционеров ОАО &laquo;РСК Банк&raquo; Годовое общее собрание акционеров ОАО «РСК Банк»
Быть крупным экспортером. Как молодой предприниматель плантацию облепихи создает Быть крупным экспортером. Как молодой предприниматель плантацию облепихи создает
2,5 миллиона человек прослушали подкасты проекта &laquo;Санарип Инсан&raquo; за&nbsp;два года 2,5 миллиона человек прослушали подкасты проекта «Санарип Инсан» за два года
Финансовый отчет ОсОО &laquo;МКК UCH Credit&raquo; за&nbsp;2023 год Финансовый отчет ОсОО «МКК UCH Credit» за 2023 год
30 марта, суббота
13:38
На Иссык-Куле будут развивать дошкольное образование На Иссык-Куле будут развивать дошкольное образование
13:12
В Бишкеке на изъятом у «Кум-Шагыла» карьере ставят новый асфальтобетонный завод
13:00
Апрель-2024. Что важного произойдет и как изменится жизнь кыргызстанцев
12:43
Фонд Клуни подал жалобу от имени Махабат Тажибек кызы в Рабочую группу ООН
12:42
У террористов нет национальности. Камчыбек Ташиев высказался о теракте в Москве