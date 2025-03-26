Достук, Таш-Тумшук и другие. Какими селами обменялись Кыргызстан и Таджикистан

Кыргызстан и Таджикистан в рамках уточнения государственных границ обменялись рядом сел, расположенных в приграничных районах. 19 марта председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев на объединенном заседании комитетов Жогорку Кенеша подробно рассказал депутатам, какие села отошли соседям, а какие Кыргызстану.

Информации по обмену территориями предоставили очень много, поэтому 24.kg выпустит несколько материалов, посвященных делимитации кыргызско-таджикской границы.

Согласно докладу Камчыбека Ташиева, переданные Таджикистану села находятся в Баткенском районе.

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Итак, в результате переговоров Кыргызстан села Достук (91 гектар), из них 35 гектаров — населенные пункты и земельные участки, 58 гектаров — пастбищные угодья, участок Мазейит (8,13 гектара), Кок-Терек (17,5 гектара), Таш-Тумшук (20,1 гектара), участок Тумба (5 гектаров). В общей сложности 141,9 гектара отдали Таджикистану.

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«Село Достук занимает площадь 91 гектар, там 71 дом. Но 71 семья там не живет, постоянно живут лишь 30-40 человек. Мы полностью это село отдали таджикам. Есть причина — воду жители села Достук берут из Таджикистана. То есть зависимы от них полностью. Если бы мы оставили себе село Достук, то после уточнения границ там была бы установлена колючая проволока. Жители не смогли бы проходить в Таджикистан, потому что установлена граница, а в Кызыл-Бел в 20 километрах постоянно ездить далеко. Мы дали участки жителям села Достук в местности Чек-Булак: по 10 соток — для строительства дома 71 семье, дома построит государство, еще по 10 соток дали на будущее, чтобы могли детям построить дома, и еще по 10 соток в Кызыл-Бел дали для сельского хозяйства. То есть каждому досталось по 30 соток. Для тех, кто жил в селе Достук, это может быть психологически сложно, экономических сложностей нет. Но для следующих поколений это лучшие условия. Я считаю, что по селу Достук мы приняли самое правильное решение», — сказал Ташиев.

Фото из материалов, представленных в Жогорку Кенеше. Село Достук

«Участок Мазейит отдали, потому что это место оказалось посреди таджикского Ходжаи-Аъло, как анклав. В Мазейите у нас было 17 домов, но им было сложно въезжать в Кыргызстан. Поэтому мы отдали землю», — рассказал глава ГКНБ.

«Село Кок-Терек тоже осталось посреди таджикских поселений. Там проходит дорога, ведущая в Ходжаи-Аъло. Туда ездила комиссия, оказалось, что там всего 17 домов, но практически не живут люди. Дома стоят пустые. Выгоды нам нет от этого села, поэтому мы его отдали», — пояснил Камчыбек Ташиев.

В селе Таш-Тумшук, по его словам, изначально территория составляла 20 гектаров, но местные жители продавали там дома или просто уезжали. В итоге в селе почти не осталось кыргызов, а территория сократилась до 5 гектаров.

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«В этом селе тоже особо никто не жил, потому что оно находится посреди таджикских сел. Там должно было быть 59 домов, но люди продавали их и уезжали. В итоге кыргызов практически не осталось. Соседи — таджики, когда возникали конфликты, сжигали дома, происходили драки и так далее. Многие просто оставляли дома. Из 20 гектаров там оставалось около 5 гектаров, принадлежащих нашим гражданам, но мы их восстановили, мы сказали, что даже если дома продавались, даже если люди сами оставляли и уезжали, это все равно кыргызская земля. Таджики захватили эти земли и жили там. Это было при старых губернаторах. Они не защищали местных жителей. Но мы восстановили эти 20 гектаров и передали таджикской стороне», — рассказал председатель спецслужбы.

Все три села, переданные Таджикистану, находятся на одном участке. На карте они отмечены розовым цветом.

Фото из материалов, представленных в Жогорку Кенеше. Участок Кок-Таш

Кроме этого, Таджикистану передан участок Тумба в 5 гектаров — это сельскохозяйственные участки жителей села Ак-Сай. По словам Камчыбека Ташиева, они расположены вдоль таджикистанской дороги, поэтому, исходя из вопросов безопасности, решили отдать эти земли соседям.