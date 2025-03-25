750 гектаров за 4 метра. Кыргызстан и Таджикистан разделили водозабор «Головной»

Депутаты Жогорку Кенеша 19 марта одобрили законопроект о ратификации договора между Кыргызстаном и Таджикистаном о госгранице. Перед этим глава ГКНБ Камчыбек Ташиев рассказал об обмене территориями с РТ при уточнении государственных границ.

Информации по обмену территориями предоставили очень много, поэтому 24.kg выпустит несколько материалов, посвященных делимитации на кыргызско-таджикской границе.

Председатель ГКНБ подробно рассказал о водозаборе «Головной», который не раз был причиной конфликтов на границе.

До водозабора, по его словам, есть участок около 70 соток, которым пользовались граждане Таджикистана. Они посадили там деревья. Теперь этот участок принадлежит официально Кыргызстану. Камчыбек Ташиев сказал — тем самым обеспечена безопасность дороги.

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«Что касается «Головного». Мы сказали, что оставим его себе, а они должны отодвинуться в этом месте на 4 метра, а после водозабора линия границы снова будет сдвинута вперед. Почему мы сделали такое предложение? Потому что «Головной» в союзное время, в 1975 году, строила наша страна. Но пользовались оба государства. Воду мы делили: менее 50 процентов забирал Таджикистан, около 20 процентов — Узбекистан и около 30 процентов — Кыргызстан. Почему РТ забирала больше воды? Потому что у них больше населения, в их Согдийской области около 3 миллионов человек проживают. А у нас же население небольшое, около 300 тысяч. Поэтому мы брали меньше воды.

Они предложили поделить посередине. Мы сказали, что не можем просто поделить землю. Там всего 4 метра, на которых находится три шлюза. Если их делить поровну, то им достается 4 метра земли. Даже если бы мы не оставили им эти 4 метра, они бы в любом случае пользовались водой, потому что есть межправительственное соглашение. Мы не можем не дать им воду. Взамен мы попросили тысячу гектаров земли. Они были в шоке, почему за 4 метра земли мы просим столько. Были долгие споры, два-три раза были отменены переговоры. В конце концов после споров мы получили 750 гектаров земли. Но вода будет делиться, как и ранее, граница будет проходить посередине, а раньше границы совсем не было», — рассказал он.

Какие земли входят в 750 гектаров

Как сообщил глава ГКНБ, взамен за разделение «Головного» Кыргызстан получил 500 гектаров в Караганды-Сае в Чон-Алайском районе (Ошская область). Этими землями, по его словам, раньше пользовались граждане Кыргызстана, но в последние годы таджикская сторона перекрыла туда доступ. Это пастбищные угодья.

Также КР получила 100 гектаров на участке Кароол-Добо в Лейлекском районе. Они находятся рядом с дорогой, ведущей в Сулюкту. Тем самым граница Таджикистана отодвинута на 100 гектаров назад от стратегической трассы и Сулюкты.

Кроме этого, 150 гектаров земли получено на участке Катта-Туз.

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«Всего этот участок занимает площадь 600 гектаров. Там тоже постоянно были споры. 600 гектаров мы поделили пополам — по 300 гектаров. Они представили документы, подтверждающие, что с 60-70-х годов добывали там нефть. Потом они попросили наши. Оказалось, что у нас нет никаких документов, хотя мы претендовали на эту землю. В итоге мы поделили пополам плюс 150 гектаров за счет «Головного». В итоге им осталось всего 150 гектаров Катта-Туза», — сказал Камчыбек Ташиев.

Он добавил, что в будущем две страны совместно будут делать ремонт водозабора, распределение воды будет проводиться, как прежде, а кыргызская сторона намерена предложить установить электронные счетчики.

Таким образом, по словам главы ГКНБ, завершен вопрос о спорных участках в Лейлекском районе Баткенской области.