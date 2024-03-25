Акылбек Жапаров поручил навести порядок во всех приграничных КПП

Акылбек Жапаров поручил соответствующим государственным органам и местному самоуправлению навести порядок во всех контрольно-пропускных пунктах страны. Соответствующее задание он дал, наблюдая за деятельностью КПП «Ак-Жол». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, председатель кабмина отметил важность создания комфортных условий для граждан и гостей страны при проезде через пункты пропуска.

Он отметил необходимость демонтировать не работающие ларьки и здания, поддерживать чистоту и благоустроить территорию, навести порядок в части обеспечения безопасности дорожного движения.