Власть

Таможня принесла бюджету Кыргызстана более 156 миллиардов сомов

Председатель кабмина Адылбек Касымалиев поздравил сотрудников и ветеранов Таможенной службы с профессиональным праздником.

В поздравлении отмечено, что таможенные органы играют ключевую роль в обеспечении экономической безопасности страны, защите национальных интересов и пополнении республиканского бюджета. По словам главы кабмина, в последние годы Таможенная служба проходит этап глубокой трансформации — от контрольной модели к современным сервисным подходам администрирования.

Особый акцент сделан на цифровизацию и оптимизацию процессов. Благодаря внедрению информационных систем и пересмотру бизнес-процессов среднее время прохождения таможенных процедур сократилось в несколько раз, а количество этапов контроля для участников внешнеэкономической деятельности уменьшилось почти вдвое.

Адылбек Касымалиев сообщил: в 2025 году Таможенной службе установлен план в 151,7 миллиарда сомов, что на 23,2 процента выше уровня 2024-го. На 30 декабря обеспечено поступление 156,6 миллиарда сомов — 3,2 процента сверх плана, или на 4,9 миллиарда сомов больше установленного показателя.

До конца года ожидается поступление около 157 миллиардов сомов.

Отмечен рост нагрузки на сотрудников: если в 2021 году оформлено около 113 тысяч таможенных деклараций, то по итогам 2024-го их количество превысило 630 тысяч. Рост обеспечен без увеличения штатной численности — за счет цифровизации и автоматизации.

Глава кабмина отметил и результаты правоохранительной деятельности таможенных органов, которые благодаря риск-ориентированным подходам усилили выявление нарушений и внесли вклад в сокращение теневой экономики.
