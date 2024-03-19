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Власть

Акылбек Жапаров проверил, как идет строительство завода по выпуску автомобилей

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров в рамках рабочей поездки в Чуйскую область ознакомился с ходом строительства завода по сборке и производству легковых автомобилей «Алтын Тулпар Унаа Курулуш». Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Завод будет производить автомобили марки Chevrolet, Isuzu.

Он отметил, что данный инвестиционный проект послужит развитию автомобильной отрасли и развитию экономики региона, и поручил профильным государственным органам разработать программу поддержки по реализации продукции и содействовать скорейшему запуску завода.

На начальном этапе производственная мощность завода составит 10 тысяч автомобилей в год. На предприятии будет создано более 1 тысячи постоянных рабочих мест.

В рамках поездки по Чуйской области Акылбек Жапаров также посетил ряд предприятий, в том числе логистический центр с первым в стране цехом шоковой заморозки по технологии IQF, бишкекскую птицефабрику, а также фабрику по производству обуви в Сокулукском районе.

Кроме того, он ознакомился с ходом строительных работ на новом муниципальном скотном рынке в Сокулукском районе. На рынке проводятся работы по установке навесов, ограждения, проводятся соответствующие коммуникации.
Ссылка: https://24.kg/vlast/289471/
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