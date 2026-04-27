Нашествие саранчи дошло до Чуйской области: очевидцы сняли видео на трассе

В Чуйской области зафиксировали появление саранчи. Очевидцы сняли насекомых на трассе Романовка — Камышановка и публикуют видео в соцсетях.
На кадрах видно, как большое количество саранчи перемещается вдоль дороги и на прилегающих участках. Местные жители отмечают, что подобного скопления ранее не наблюдали.
Появление саранчи в Чуйской области может свидетельствовать о расширении зоны распространения.
Ведомство продолжают мониторинг, а специалисты ранее предупреждали о рисках для пастбищ и сельскохозяйственных культур в случае дальнейшего распространения вредителей.