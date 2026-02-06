10:01
В Ак-Суу сельхозземли перевели под строительство пластмассового завода

Кабинет утвердил решение о переводе 10 гектаров земли в селе Ак-Суу Чуйской области из категории сельскохозяйственных земель в категорию земель промышленности, транспорта, связи, энергетики и иного назначения.

Земельный участок находится в государственной собственности и будет использован для строительства завода по производству пластмассовых изделий для систем капельного и дождевального орошения. Решение принято с учетом заключений полпредства президента в Чуйской области и районной госадминистрации.

Местным органам власти поручено разработать и утвердить градостроительную документацию, внести изменения в земельный учет, обеспечить использование участка строго по целевому назначению и произвести компенсацию утрат сельхозпроизводства и недополученной выгоды в установленном законодательством порядке.

Также предписано соблюдать санитарные нормы, правила сейсмостойкого и инженерного обеспечения, обеспечить отвод поверхностных вод, а при обнаружении объектов историко-культурного наследия — организовать археологический надзор.

В документе предусмотрено, что если участок не будет использоваться по назначению, он может быть изъят и возвращен в исходное состояние.

Постановление вступит в силу через 10 дней.
