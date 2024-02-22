Как принимали закон об иноагентах: депутаты голосовали за отсутствующих коллег

Сегодня Жогорку Кенеш одобрил во втором чтении изменения в Закон «О НКО», инициированные Надирой Нарматовой и группой депутатов, которые предусматривают введение понятия «иностранный представитель» (аналог иноагента в российском законодательстве).
За проголосовали 64 нардепа, против — 5.
Однако голосование прошло с нарушениями регламента парламента. Народные избранники проголосовали за своих отсутствующих коллег.
Согласно статье 84 «Голосование по проектам законов» регламента ЖК, передавать право голоса другому депутату запрещается, также в случае выхода нардепа из зала заседания во время голосования его компьютер подлежит отключению и председательствующий объявляет повторную регистрацию, чего спикер не сделал.
Отметим, 20 февраля на парламентском комитете по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту инициатор проекта закона о НКО Надира Нарматова сообщила, что из документа решили убрать норму об уголовной ответственности.
Жогорку Кенеш 25 октября 2023 года принял в первом чтении изменения в Закон «О НКО» и Уголовный кодекс, инициированные Надирой Нарматовой и группой депутатов, которые предусматривают введение понятия «иностранный представитель» (аналог иноагента в российском законодательстве). На заседании профильного комитета 23 января 2024-го документ принят во втором чтении.
Напомним, инициатор поправок Надира Нарматова предлагала ввести в Уголовный кодекс статью 200-1 «Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан». За нарушение этой статьи хотели ввести наказание вплоть до лишения свободы до трех лет. А за активное участие в деятельности объединений, указанное в части 1 статьи, а равно за пропаганду деяний таких организаций — до пяти лет. Верховный суд и Генпрокуратура выступили против этой инициативы. Их также поддержала омбудсмен.