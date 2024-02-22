Как принимали закон об иноагентах: депутаты голосовали за отсутствующих коллег

Сегодня Жогорку Кенеш одобрил во втором чтении изменения в Закон «О НКО», инициированные Надирой Нарматовой и группой депутатов, которые предусматривают введение понятия «иностранный представитель» (аналог иноагента в российском законодательстве).

За проголосовали 64 нардепа, против — 5.

Однако голосование прошло с нарушениями регламента парламента. Народные избранники проголосовали за своих отсутствующих коллег.

Согласно статье 84 «Голосование по проектам законов» регламента ЖК, передавать право голоса другому депутату запрещается, также в случае выхода нардепа из зала заседания во время голосования его компьютер подлежит отключению и председательствующий объявляет повторную регистрацию, чего спикер не сделал.

В частности, регламент нарушили депутаты Эльмурза Сатыбалдиев, Айбек Алтынбеков, Айбек Осмонов, Равшан Рысбаев, Арсланбек Малиев и другие. Кроме того, несмотря на то что на заседании было зарегистрировано 83 парламентария, в зале фактически сидели не более 50.

Отметим, 20 февраля на парламентском комитете по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту инициатор проекта закона о НКО Надира Нарматова сообщила, что из документа решили убрать норму об уголовной ответственности.

Жогорку Кенеш 25 октября 2023 года принял в первом чтении изменения в Закон «О НКО» и Уголовный кодекс, инициированные Надирой Нарматовой и группой депутатов, которые предусматривают введение понятия «иностранный представитель» (аналог иноагента в российском законодательстве). На заседании профильного комитета 23 января 2024-го документ принят во втором чтении.