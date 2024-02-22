14:11
USD 89.43
EUR 96.57
RUB 0.97
Власть

Как принимали закон об иноагентах: депутаты голосовали за отсутствующих коллег

Сегодня Жогорку Кенеш одобрил во втором чтении изменения в Закон «О НКО», инициированные Надирой Нарматовой и группой депутатов, которые предусматривают введение понятия «иностранный представитель» (аналог иноагента в российском законодательстве).

За проголосовали 64 нардепа, против — 5.

Однако голосование прошло с нарушениями регламента парламента. Народные избранники проголосовали за своих отсутствующих коллег.

Согласно статье 84 «Голосование по проектам законов» регламента ЖК, передавать право голоса другому депутату запрещается, также в случае выхода нардепа из зала заседания во время голосования его компьютер подлежит отключению и председательствующий объявляет повторную регистрацию, чего спикер не сделал.

В частности, регламент нарушили депутаты Эльмурза Сатыбалдиев, Айбек Алтынбеков, Айбек Осмонов, Равшан Рысбаев, Арсланбек Малиев и другие. Кроме того, несмотря на то что на заседании было зарегистрировано 83 парламентария, в зале фактически сидели не более 50.

Отметим, 20 февраля на парламентском комитете по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту инициатор проекта закона о НКО Надира Нарматова сообщила, что из документа решили убрать норму об уголовной ответственности.

Жогорку Кенеш 25 октября 2023 года принял в первом чтении изменения в Закон «О НКО» и Уголовный кодекс, инициированные Надирой Нарматовой и группой депутатов, которые предусматривают введение понятия «иностранный представитель» (аналог иноагента в российском законодательстве). На заседании профильного комитета 23 января 2024-го документ принят во втором чтении.

Напомним, инициатор поправок Надира Нарматова предлагала ввести в Уголовный кодекс статью 200-1 «Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан». За нарушение этой статьи хотели ввести наказание вплоть до лишения свободы до трех лет. А за активное участие в деятельности объединений, указанное в части 1 статьи, а равно за пропаганду деяний таких организаций — до пяти лет. Верховный суд и Генпрокуратура выступили против этой инициативы. Их также поддержала омбудсмен.
Ссылка: https://24.kg/vlast/287405/
просмотров: 617
Версия для печати
Материалы по теме
Закон об иноагентах. Инициатива может коснуться трудовых мигрантов — депутат
Закон о НКО. Надира Нарматова сама иноагент, считает Дастан Бекешев
Закон об иноагентах принят во втором чтении. Кто как голосовал (список)
Transparency International призывает парламент отозвать законопроект о НКО
Закон о НКО. Юрист заявила о нарушении регламента при рассмотрении документа
Закон о НКО. Из документа убрали норму об уголовной ответственности
Закон об иноагентах. ЕС попросили приостановить торговые преференции для КР
Торага Жогорку Кенеша находится в Венгрии. Кто из депутатов полетел с ним
Год Дракона. Кому из депутатов и министров светит удача, а кому нет
Лишить возможности согреться. Алтын Капалова об отмене школьного питания
Популярные новости
Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев стал президентом Кыргызского футбольного союза Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев стал президентом Кыргызского футбольного союза
Турция продлевает безвизовый режим для кыргызстанцев до&nbsp;шести месяцев Турция продлевает безвизовый режим для кыргызстанцев до шести месяцев
Президент Садыр Жапаров прибыл в&nbsp;Татарстан. Как его встретили Президент Садыр Жапаров прибыл в Татарстан. Как его встретили
Куда делись чехи и&nbsp;почему мусоросжигательный завод в&nbsp;Бишкеке построят китайцы Куда делись чехи и почему мусоросжигательный завод в Бишкеке построят китайцы
Бизнес
Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на&nbsp;Ozon Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на Ozon
&laquo;Оптима Банк&raquo; доставит карту VISA Optima Gold по&nbsp;Бишкеку БЕСПЛАТНО! «Оптима Банк» доставит карту VISA Optima Gold по Бишкеку БЕСПЛАТНО!
Если вы&nbsp;хотите открыть компанию в&nbsp;ОАЭ: консультацию предоставят специалисты Если вы хотите открыть компанию в ОАЭ: консультацию предоставят специалисты
Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со&nbsp;скидкой Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со скидкой
22 февраля, четверг
14:00
Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на Ozon Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на Ozon
13:49
В Бишкеке закрыли подпольное казино. Организатор задержан
13:21
Вице-президенту Федерации борьбы Ахрору Иминову продлили арест
13:18
В Бишкеке грузовик насмерть сбил 10-летнюю девочку. Осторожно, видео
13:07
День защитника Отечества. В парке Победы прошел торжественный митинг