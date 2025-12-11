12:55
С нового года депутаты будут голосовать только по отпечаткам пальцев

В Жогорку Кенеше с 2026 года вводится биометрическая система голосования. Как предусмотрено внесенными изменениями в парламентский регламент, депутаты нового созыва начнут с января 2026-го регистрироваться и голосовать исключительно по отпечаткам пальцев.

Ранее в парламенте неоднократно фиксировались случаи, когда отдельные депутаты голосовали за отсутствующих коллег, что вызывало широкое общественное возмущение.

Ожидается, что переход на биометрию полностью исключит возможность подобных нарушений и обеспечит прозрачность голосования в Жогорку Кенеше.

Первое заседание нового созыва депутатов пройдет 17 декабря.
