В ЦИК поступило 10 тысяч 329 заявлений о возможности голосования вне помещений

Завершился прием письменных заявлений от избирателей о предоставлении возможности проголосовать вне помещений на досрочных парламентских выборах. Об этом сообщила пресс-служба Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов КР.

По ее данным, голосование вне помещения пройдет 29 ноября с 8.00 до 20.00 исключительно на основании письменного заявления избирателя.

Всего поступило 10 тысяч 329 заявлений о голосовании вне помещений.

Из них подано заявлений:

с учетом возраста — 3 тысячи 511;

из-за ограничений по здоровью — 2 тысячи 134;

по состоянию здоровья — 4 тысячи 8;

отдельные категории — 676.

Согласно статье 33 Закона «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша», голосовать вне помещения имеют право избиратели, которые по состоянию здоровья или инвалидности не могут прибыть на избирательный участок.

Также к ним относятся избиратели, находящиеся в день голосования в больницах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, временно проживающие в отдаленных и труднодоступных районах, на участках отгонного животноводства.

В исключительных случаях по решению соответствующей избирательной комиссии голосовать вне помещения также могут:

военнослужащие воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местах;

сотрудники органов внутренних дел, несущие службу в день голосования;

избиратели, работающие на предприятиях с непрерывным циклом или вахтовым методом.

За два дня до голосования участковая избирательная комиссия обязана вывесить реестр избирателей, подавших письменное заявление о возможности проголосовать вне помещения.