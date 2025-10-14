ЦИК создает рабочую группу по организации выборов для кыргызстанцев за рубежом

Центризбирком Кыргызстана создаст специальную рабочую группу, которая будет отвечать за выборы и референдумы среди граждан страны, проживающих или временно находящихся за границей.

Как сообщили в комиссии, цель новой структуры — обеспечить реализацию избирательных прав кыргызстанцев за пределами государства. Рабочая группа займется вопросами организации зарубежных избирательных участков, доставкой оборудования, а также информационными кампаниями, чтобы повысить осведомленность граждан о возможности проголосовать.

В состав группы войдут представители ЦИК, МИД, Министерства труда, социального обеспечения и миграции, ГКНБ, гражданской авиации и других госорганов. Также в нее включат представителей кыргызской диаспоры за рубежом.

Заседания рабочей группы будут проходить открыто и коллегиально. Ее решения будут носить рекомендательный характер и направляться в Центризбирком для дальнейшего рассмотрения.

В ведомстве подчеркнули, что создание рабочей группы позволит лучше координировать подготовку к выборам за пределами КР и обеспечить участие как можно большего числа соотечественников в голосовании.