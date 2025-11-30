10:04
USD 87.45
EUR 101.17
RUB 1.12
Общество

ЦИК: Технические моменты при подключении оборудования — человеческий фактор

Технические моменты, возникающие при подключении оборудования во время выборов, — человеческий фактор. Об этом 24.kg сообщили в ЦИК.

«Сбой — это когда система вообще не работает. Таких случаев нет. Так как систему апробируют впервые, естественно люди, как правило, ошибаются. Мы называем это человеческим фактором. Но он быстро устраняется — на каждом участке по всей республике, учитывая зарубежные, есть резерв оборудования, в том числе автоматических считывающих урн, смарт-батарей, модемов и так далее», — пояснили в Центризбиркоме.

Ранее в СМИ появилась информация, что на участке № 1011 в Бишкеке в 8.25 не работала система — люди пришли, но не могли проголосовать какое-то время. В ЦИК заверили, что система работает.

В Кыргызстане сегодня проходят досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/352787/
просмотров: 76
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы депутатов ЖК. В Бишкеке первые избиратели уже голосуют
В Кыргызстане начались досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша
Выборы в ЖК. В Бишкек прибыла делегация ТюркПА
ЦИК КР отреагировала на заявления о нарушениях при голосовании вне помещений
Выборы в ЖК. ЦИК напомнила правила голосования: один избиратель — одна галочка
Выборы в ЖК. Зафиксированы первые нарушения при голосовании вне помещений
Выборы в Жогорку Кенеш. В Кыргызстане сегодня «день тишины»
В ЦИК поступило 10 тысяч 329 заявлений о возможности голосования вне помещений
Кандидат получил штрафы и предупреждение: нарушил сразу три правила агитации
Выборы в ЖК. ЦИК оштрафовала кандидатов за нарушение правил агитации
Популярные новости
Бишкекчане ответили замминистра: город возмутило предложение &laquo;уезжать&raquo; Бишкекчане ответили замминистра: город возмутило предложение «уезжать»
Жители и&nbsp;гости Бишкека высказались об&nbsp;ограничении времени продажи алкоголя Жители и гости Бишкека высказались об ограничении времени продажи алкоголя
Завершена укладка первого слоя асфальта на&nbsp;автодороге Лебединовка&nbsp;&mdash; ГЭС-5 Завершена укладка первого слоя асфальта на автодороге Лебединовка — ГЭС-5
Прощай, Бишкек! Готовы&nbsp;ли вы&nbsp;уехать на&nbsp;джайлоо по&nbsp;совету замминистра? Опрос Прощай, Бишкек! Готовы ли вы уехать на джайлоо по совету замминистра? Опрос
Бизнес
В&nbsp;O!Store большая распродажа аксессуаров&nbsp;&mdash; только три дня В O!Store большая распродажа аксессуаров — только три дня
Школьники из&nbsp;КР могут принять участие в&nbsp;олимпиаде по&nbsp;промышленной разработке Школьники из КР могут принять участие в олимпиаде по промышленной разработке
Связь, которая объединяет: Beeline развивает сеть по&nbsp;всему Кыргызстану Связь, которая объединяет: Beeline развивает сеть по всему Кыргызстану
&laquo;Зеленая пятница&raquo; в&nbsp;MMarket: бесплатная доставка, скидки и&nbsp;розыгрыш квартиры «Зеленая пятница» в MMarket: бесплатная доставка, скидки и розыгрыш квартиры
30 ноября, воскресенье
10:00
В Бишкеке первые дни зимы будут солнечными. Прогноз погоды на 1-3 декабря В Бишкеке первые дни зимы будут солнечными. Прогноз пог...
09:58
ЦИК: Технические моменты при подключении оборудования — человеческий фактор
09:53
МВД: По подкупу голосов на выборах Жогорку Кенеша возбудили 9 уголовных дел
09:30
Температурные рекорды. Самым холодным 30 ноября в Бишкеке было в 1952 году
09:26
Выборы депутатов ЖК. В Бишкеке первые избиратели уже голосуют