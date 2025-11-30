Технические моменты, возникающие при подключении оборудования во время выборов, — человеческий фактор. Об этом 24.kg сообщили в ЦИК.

«Сбой — это когда система вообще не работает. Таких случаев нет. Так как систему апробируют впервые, естественно люди, как правило, ошибаются. Мы называем это человеческим фактором. Но он быстро устраняется — на каждом участке по всей республике, учитывая зарубежные, есть резерв оборудования, в том числе автоматических считывающих урн, смарт-батарей, модемов и так далее», — пояснили в Центризбиркоме.

Ранее в СМИ появилась информация, что на участке № 1011 в Бишкеке в 8.25 не работала система — люди пришли, но не могли проголосовать какое-то время. В ЦИК заверили, что система работает.

В Кыргызстане сегодня проходят досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша.