Выборы в ЖК. Кыргызстанцы смогут голосовать на любом удобном для них участке

Избиратели смогут голосовать на предстоящих выборах в Жогорку Кенеш не только по месту регистрации, но и на любом удобном для них участке. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила заместитель председателя ЦИК Кыргызстана Айдана Жупуева.

По ее словам, гражданин страны может прийти на избирательный участок даже в аэропорту или на рынке.

«Мы планируем открыть участки в аэропортах «Манас» и «Ош», а также на территории крупных автовокзалов и рынков. Даже если вы зарегистрированы в регионе, но находитесь, например, в Бишкеке, то вы сможете проголосовать. ПИТ (идентификационное устройство с принтером. — Прим.ред.) выдаст вам бюллетень, в котором указаны ФИО кандидатов именно вашего округа», — рассказала представитель Центризбиркома.

Айдана Жупуева также добавила, что бюллетени теперь будут формироваться на месте посредством ПИТ. Это позволит сократить расходы и исключить печатание лишних бюллетеней.

Избиратель может голосовать только за одного кандидата, даже если в бюллетене указано несколько фамилий. При выборе более одного кандидата бюллетень признается недействительным, напомнила она.

Напомним, согласно новым правилам, прописанным в профильном законе, 90 депутатов Жогорку Кенеша будут избираться в 30 многомандатных округах.
