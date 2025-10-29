Расширен перечень НКО, обязанных представлять сводную информацию в ГНС

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики сообщила о расширении перечня видов некоммерческих организаций, обязанных предоста влять сводную информацию о доходах и расходах в налоговые органы. Об этом сообщила пресс-служба ГНС.

Согласно Закону «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики по вопросам отчетности отдельных некоммерческих организаций», теперь политические партии, профессиональные союзы, религиозные организации и кооперативы обязаны ежегодно представлять сводную информацию об источниках формирования денежных средств, направлениях их расходования, а также о приобретенном, используемом и отчуждаемом имуществе.

Отчетность необходимо подавать ежегодно до 1 апреля в электронном виде через кабинет налогоплательщика.

Как отметили в ГНС, изменения приняты в рамках реализации решения Конституционного суда, направленного на обеспечение единообразного подхода и правового режима отчетности для всех видов общественных объединений.

Ранее такую сводную информацию представляли только общественные объединения, фонды, учреждения и ассоциации юридических лиц, деятельность которых осуществляется за счет безвозмездно предоставленных денежных или материальных средств и регулируется Законом КР «О некоммерческих организациях».