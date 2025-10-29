11:17
USD 87.45
EUR 101.91
RUB 1.10
Экономика

Расширен перечень НКО, обязанных представлять сводную информацию в ГНС

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики сообщила о расширении перечня видов некоммерческих организаций, обязанных предоста влять сводную информацию о доходах и расходах в налоговые органы. Об этом сообщила пресс-служба ГНС.

Согласно Закону «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики по вопросам отчетности отдельных некоммерческих организаций», теперь политические партии, профессиональные союзы, религиозные организации и кооперативы обязаны ежегодно представлять сводную информацию об источниках формирования денежных средств, направлениях их расходования, а также о приобретенном, используемом и отчуждаемом имуществе.

Отчетность необходимо подавать ежегодно до 1 апреля в электронном виде через кабинет налогоплательщика.

Как отметили в ГНС, изменения приняты в рамках реализации решения Конституционного суда, направленного на обеспечение единообразного подхода и правового режима отчетности для всех видов общественных объединений.

Ранее такую сводную информацию представляли только общественные объединения, фонды, учреждения и ассоциации юридических лиц, деятельность которых осуществляется за счет безвозмездно предоставленных денежных или материальных средств и регулируется Законом КР «О некоммерческих организациях».
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/348926/
просмотров: 329
Версия для печати
Материалы по теме
Налоговая служба КР разъяснила, кто должен применять ККМ, ЭТТН и ЭСФ
В Налоговой службе прошла встреча с импортерами
Управление по борьбе с налоговыми преступлениями создадут в ГНС Кыргызстана
Индивидуальный предприниматель. Как оформить статус и какие налоги платить
Двух сотрудников Налоговой службы задержали в городе Ош
В Бишкеке задержан начальник одного из отделов ГНС по Ленинскому району
Замначальника налоговой в Кара-Суу арестован по подозрению в коррупции
Активнее использовать «Кабинет налогоплательщика» призвали в ГНС Кыргызстана
В Кызыл-Кие задержан старший инспектор налоговой службы за взятку
Задержан начальник Налоговой службы Узгенского района
Популярные новости
Кабмин определил размер минимальной зарплаты в&nbsp;2026 году&nbsp;&mdash; 3&nbsp;тысячи 280 сомов Кабмин определил размер минимальной зарплаты в 2026 году — 3 тысячи 280 сомов
В&nbsp;ноябре в&nbsp;Кыргызстане начнут печатать купюры в&nbsp;20&nbsp;и&nbsp;50&nbsp;сомов В ноябре в Кыргызстане начнут печатать купюры в 20 и 50 сомов
Евро и&nbsp;российский рубль подорожали. Курс валют на&nbsp;27&nbsp;октября Евро и российский рубль подорожали. Курс валют на 27 октября
Налоговая служба&nbsp;КР разъяснила, кто должен применять ККМ, ЭТТН и&nbsp;ЭСФ Налоговая служба КР разъяснила, кто должен применять ККМ, ЭТТН и ЭСФ
Бизнес
В&nbsp;Бишкеке запустили Высшую школу бизнеса Центральной Азии с&nbsp;программой MBA В Бишкеке запустили Высшую школу бизнеса Центральной Азии с программой MBA
Узбекистан и&nbsp;США усиливают экономическое и&nbsp;гуманитарное партнерство Узбекистан и США усиливают экономическое и гуманитарное партнерство
Выиграйте поездку на&nbsp;UFC Fight Night в&nbsp;Катар вместе с&nbsp;BAKAI Выиграйте поездку на UFC Fight Night в Катар вместе с BAKAI
MEGA и&nbsp;Минприроды КР&nbsp;подписали меморандум о&nbsp;цифровом сотрудничестве MEGA и Минприроды КР подписали меморандум о цифровом сотрудничестве
29 октября, среда
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 29 октября Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 29 октя...
10:54
Apple стала третьей в истории компанией с капитализацией $4 триллиона
10:45
В США популярность Дональда Трампа упала до рекордного минимума
10:33
В Кыргызстане перенесли сроки проведения сельскохозяйственной переписи
10:30
CPJ призывает отменить решение о признании Temirov Live, Kloop экстремистскими