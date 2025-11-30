В Кыргызстане проходит голосование на досрочных парламентских выборах

Сегодня в стране проходят досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша. Право голоса имеют граждане Кыргызстана, достигшие 18 лет и прошедшие биометрическую регистрацию. Число избирателей составляет 4 миллиона 294 тысячи 243 человека.

Выборы проходят по мажоритарной системе: в 30 многомандатных округах выберут 90 депутатов, по три от каждого округа. Согласно законодательству, представителям одного пола не может быть предоставлено более двух мандатов в округе.

По данным ЦИК, по всей республике работают 2 тысячи 492 избирательных участка, еще 100 участков открыты за рубежом для граждан, находящихся вне страны.

Корреспондент 24.kg посетил один из избирательных участков в Бишкеке, чтобы показать, как проходит процесс голосования.

С самого утра наблюдается стабильный поток избирателей. На входе граждан встречают члены участковой комиссии, проверяют документы и направляют к электронным урнам.

Участок оборудован в соответствии с требованиями: размещены информационные материалы о порядке голосования.

По словам сотрудников комиссии, процесс идет спокойно и без нарушений. Они отмечают, что избиратели приходят равномерно, очередей не наблюдается.

Выборы продлятся до закрытия участков, то есть до 20.00, после чего начнется подсчет голосов. Мы продолжаем следить за развитием событий.