Власть

В Кыргызстане на всех избирательных участках проходит тестовое голосование

Сегодня по всему Кыргызстану на всех избирательных участках проходит тестовое голосование. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

По ее данным, также в Бишкеке открыты три участка дистанционного голосования: на рынке «Дордой» («Алкан базары»), в торговых центрах «Азия Молл» и «Дордой Плаза».

Центризбирком предложил всем участникам избирательного процесса принять участие в тестовом голосовании — прийти на любой участок и лично протестировать новую систему.

Напомним, что тестовое дистанционное голосование уже проведено 10 октября и планируется провести также 30 октября.
