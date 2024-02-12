Авария на ТЭЦ. Есть четыре варианта модернизации объекта

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров провел совещание в Министерстве энергетики по обсуждению вопросов реконструкции и модернизации ТЭЦ города Бишкека. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Представлена презентация из четырех вариантов модернизации столичной ТЭЦ.

Отмечено, что нынешнее состояние энергоблоков ТЭЦ характеризуется физическим износом и требует современных технических решений. Глава кабмина, обсудив презентацию, отметил, что при модернизации ТЭЦ надо обратить внимание на те проекты, которые направлены в том числе на сокращение атмосферных выбросов.

Кроме этого, он подчеркнул, что следует учесть децентрализацию системы теплоснабжения Бишкека с учетом строительства локальных теплоэлектростанций и котельных.

Акылбек Жапаров поручил представить экономические расчеты по каждому отдельному проекту.

2 февраля ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. Что стало причиной взрыва, точно пока не известно. Пострадали пять человек, госпитализированы только трое, двое на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переводили на онлайн-обучение. Полностью подачу тепла и горячей воды в Бишкеке восстановили 7 февраля. 9 февраля республиканский штаб сообщил о завершении ликвидационных работ на объекте.