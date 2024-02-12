18:24
USD 89.43
EUR 96.34
RUB 0.98
Власть
Сюжет: Авария на ТЭЦ Бишкека - 2024

Авария на ТЭЦ. Есть четыре варианта модернизации объекта

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров провел совещание в Министерстве энергетики по обсуждению вопросов реконструкции и модернизации ТЭЦ города Бишкека. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Представлена презентация из четырех вариантов модернизации столичной ТЭЦ.

Отмечено, что нынешнее состояние энергоблоков ТЭЦ характеризуется физическим износом и требует современных технических решений. Глава кабмина, обсудив презентацию, отметил, что при модернизации ТЭЦ надо обратить внимание на те проекты, которые направлены в том числе на сокращение атмосферных выбросов.

Кроме этого, он подчеркнул, что следует учесть децентрализацию системы теплоснабжения Бишкека с учетом строительства локальных теплоэлектростанций и котельных.

Акылбек Жапаров поручил представить экономические расчеты по каждому отдельному проекту.

2 февраля ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. Что стало причиной взрыва, точно пока не известно. Пострадали пять человек, госпитализированы только трое, двое на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переводили на онлайн-обучение. Полностью подачу тепла и горячей воды в Бишкеке восстановили 7 февраля. 9 февраля республиканский штаб сообщил о завершении ликвидационных работ на объекте.

Ссылка: https://24.kg/vlast/286537/
просмотров: 829
Версия для печати
Материалы по теме
Авария на ТЭЦ. Власти СУАР передадут $100 тысяч для ликвидации последствий
Жапаров посетил в Турции пострадавших при крушении вертолета и аварии на ТЭЦ
Цены бьют по карману. Жители о возможном повышении цен на тепло и горячую воду
Взрыв на ТЭЦ. Пострадавшие продолжают получать лечение в Турции
Авария на ТЭЦ. Ликвидационные работы на объекте завершили
Авария на ТЭЦ Бишкека. 610 человек участвуют в ликвидации последствий взрыва
Авария на ТЭЦ. Глава кабмина проверил, как восстанавливают объект
Авария на ТЭЦ. Ведутся работы по восстановлению кровли здания
Создана комиссия по выяснению причин аварии на ТЭЦ Бишкека
Авария на ТЭЦ. Депутат требует привлечь к ответу руководство теплоцентрали
Популярные новости
Письмо госсекретаря США Садыру Жапарову: что ответил президент Кыргызстана Письмо госсекретаря США Садыру Жапарову: что ответил президент Кыргызстана
Садыр Жапаров рассказал, почему он&nbsp;постоянно ходит с&nbsp;планшетом Садыр Жапаров рассказал, почему он постоянно ходит с планшетом
Владимир Путин призвал США убедить Украину начать переговоры с&nbsp;Россией Владимир Путин призвал США убедить Украину начать переговоры с Россией
Садыр Жапаров передал ответное письмо госсекретарю США Энтони Блинкену Садыр Жапаров передал ответное письмо госсекретарю США Энтони Блинкену
Бизнес
Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со&nbsp;скидкой Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со скидкой
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и&nbsp;Ozon В Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и Ozon
Безопасность на&nbsp;стройке: опыт учений от&nbsp;компании Borsan Construction Безопасность на стройке: опыт учений от компании Borsan Construction
Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в&nbsp;Кыргызстане Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в Кыргызстане
12 февраля, понедельник
18:07
В Оше открыли очередную мусорную площадку с сортировочными контейнерами В Оше открыли очередную мусорную площадку с сортировочн...
17:35
В Кыргызстане продлили запрет на экспорт лома
17:21
Мигрантам в России рассказали о пенсионном обеспечении в ЕАЭС
17:19
На учете с психическими и поведенческими расстройствами стоят 50 тысяч человек
17:00
Авария на ТЭЦ. Есть четыре варианта модернизации объекта