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Власть

Делегация Жогорку Кенеша будет наблюдать за выборами президента в России

Делегация Жогорку Кенеша будет наблюдать за выборами президента в России. Об этом стало известно на встрече первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова с председателем комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне, безопасности и миграции Уланом Примовым, сообщается на сайте СФ Федерального собрания РФ.

Обсуждались вопросы межпарламентского сотрудничества как на двусторонней основе, так и на международных площадках.

«Нас объединяет единая история, общая Победа в Великой Отечественной войне. Ценим независимую позицию Кыргызстана по актуальной международной повестке», — отметил Владимир Джабаров.

«Сенатор выразил надежду, что в соответствии с приглашением руководства Совета Федерации представительная парламентская делегация из Кыргызстана примет участие в наблюдении за ходом предстоящих выборов президента России», — говорится в сообщении.

Состоялся обмен мнениями о роли русского языка как языка межнационального общения, рассмотрена миграционная тематика. По итогам встречи достигнута договоренность о проведении совместного заседания профильных комитетов.

Выборы президента в России состоятся с 15 по 17 марта 2024 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/286135/
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