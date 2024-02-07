Делегация Жогорку Кенеша будет наблюдать за выборами президента в России. Об этом стало известно на встрече первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова с председателем комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне, безопасности и миграции Уланом Примовым, сообщается на сайте СФ Федерального собрания РФ.

Обсуждались вопросы межпарламентского сотрудничества как на двусторонней основе, так и на международных площадках.

«Нас объединяет единая история, общая Победа в Великой Отечественной войне. Ценим независимую позицию Кыргызстана по актуальной международной повестке», — отметил Владимир Джабаров.

«Сенатор выразил надежду, что в соответствии с приглашением руководства Совета Федерации представительная парламентская делегация из Кыргызстана примет участие в наблюдении за ходом предстоящих выборов президента России», — говорится в сообщении.

Состоялся обмен мнениями о роли русского языка как языка межнационального общения, рассмотрена миграционная тематика. По итогам встречи достигнута договоренность о проведении совместного заседания профильных комитетов.

Выборы президента в России состоятся с 15 по 17 марта 2024 года.