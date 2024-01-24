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Власть

Родственники 11 задержанных журналистов сделали обращение к президенту

Родственники 11 задержанных журналистов сделали обращение к президенту Садыру Жапарову, генеральному прокурору Курманкулу Зулушеву, председателю Верховного суда Замирбеку Базарбекову, министру внутренних дел Улану Ниязбекову, омбудсмену Джамиле Джаманбаевой, директору Национального центра по предупреждению пыток Бакыту Рысбекову и депутатам Жогорку Кенеша.

В нем говорится, что 16 января сотрудники МВД провели обыск в домах журналистов и изъяли мобильные телефоны, компьютеры, ноутбуки. Всех забрали в качестве свидетелей по делу об «организации массовых беспорядков», но позже предъявили обвинение по этой же статье и задержали на 48 часов. В тот же день мера пресечения была изменена, в результате чего все 11 журналистов были арестованы на два месяца до 13 марта.

«Наши дети, друзья, родственники никогда не участвовали в организации массовых беспорядков. Все 11 из них в качестве журналистов освещали только социальные, экономические и коррупционные проблемы и искренне служили кыргызскому народу. Высказывались конструктивные мнения по решению вышеуказанных вопросов. Каждый из них — настоящий патриот, любящий кыргызский народ, Родину. В своей журналистской деятельности они всегда призывали кыргызский народ к единству и согласию», — говорится в обращении.

По словам родственников, журналисты не состоят ни в каких политических партиях и не занимались коррупционными делами. Среди них есть те, у кого имеются проблемы со здоровьем и трудные семейные обстоятельства.

  • У Сайпидина Султаналиева слабое здоровье, страдает стенокардией сердца. Он перенес сердечный приступ. У него трое маленьких детей, один из которых с инвалидностью.
  • У Мааданбека (Актилека) Капарова с детства болели голова и почки, а также есть престарелые родители.
  • Отец еще одного задержанного журналиста Тыныстана Асыпбека имеет инвалидность 2-й группы, а сестры еще студентки и живут в съемной квартире. Он был единственным кормильцем в семье.
  • У Сапара Акунбекова проблемы с почкам. Ему нужно регулярно принимать лекарства от головной боли.
  • У Акылбека Орозбекова глазное давление, у него тоже часто болит голова и принимает лекарства. Его супруга беременна, есть дочь 2,5 года. Родители на пенсии, отец инвалид 1-й группы. Он также является единственным кормильцем в семье.
  • Айке Бейшекеевой всего 23 года. Надеется, что отец и братья защитят ее права.
  • У Азамата Ишенбекова также слабое здоровье, есть проблемы со зрением и давление. У него нет родителей, живет с бабушкой и у нее больное сердце. Азамат был единственным, кто содержал ее.
  • У Махабат Тажибек кызы есть 11-летний ребенок. В настоящее она воспитывает его одна.
  • Максат Тажибек уулу также имеет проблемы со здоровьем уже два года. Отец умер в прошлом году, и он один должен содержать семью. Его мама страдает от головной боли и получает уколы.
  • У Джумабека Турдалиева тоже нет отца. Он единственный, кто заботится о своей пожилой матери. У него самого слабое здоровье и есть двое маленьких детей.
  • У Жоодара Бузумова есть три сестры. Родители пенсионного возраста. Так как он единственный сын, должен заботиться о них.

«Президент Садыр Жапаров, будучи кандидатом во время президентских выборов 2020-2021 годов, в интервью радио «Азаттыку» 15 марта 2021 года сказал, что «Кыргызстан — демократическое государство, и в стране будет сохранена безопасность и свобода работников средств массовой информации». Поэтому мы, родственники журналистов, просим вас освободить их под домашний арест и защитить их конституционные права. Задержанные журналисты всегда соблюдали и уважали закон. Даже если они виновны, то готовы ответить перед законом, никуда не убегая», — отмечается в тексте.

16 января сотрудники МВД провели обыск в офисе Тemirov Live, редакционное оборудование изъяли. Милиция обыскала дома и задержала 11 нынешних и бывших сотрудников издания.

В МВД заявили, что по итогам «судебно-лингвистической экспертизы» контента на страницах Temirov Live и «Айт Айт Десе» в социальных сетях 30 декабря 2023 года возбуждено уголовное дело по статье 278 «Призывы к массовым беспорядкам» УК КР. Махабат Тажибек кызы и Азамату Ишенбекову предъявили обвинение по статьям 41 (часть 2) и 278 (часть 3) УК КР — соучастие в организации массовых беспорядков. Всех 11 задержанных журналистов водворили в СИЗО-1 на два месяца — до 13 марта.

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/284951/
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