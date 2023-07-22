В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.
Посол Нидерландов Андре Карстенс завершает свою дипломатическую миссию в Кыргызстане.
Он пробыл послом Королевства Нидерландов в Кыргызстане с резиденцией в Астане с 2021 года.
Главой Фонда поддержки развития туризма стал Абылкасым Шерниязов.
Его кандидатура утверждена на внеочередном собрании акционеров еще 14 июня.
Абылкасым Шерниязов — родной брат режиссера и посла Кыргызстана во Франции Садыка Шер-Нияза и покойного бывшего министра внутренних дел Болота Шера. Он окончил юридический факультет Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына и Дипломатическую академию МИД России. Является основателем фондов «Манас-Мурас» и «Сайра комуз».
В 2020 году баллотировался в депутаты Жогорку Кенеша от партии «Ата Мекен», в 2021-м пытался попасть в парламент вместе с партией «Азаттык».
Напомним, в мае 2023 года в офисе Фонда поддержки развития туризма и доме главы организации Елены Калашниковой прошли обыски. ГКНБ возбудил уголовное дело по факту коррупции при реализации проекта строительства точек отдыха для туристов. Спецслужбы арестовали Елену Калашникову и вице-президента Александра Валитова.
Главой Ленинского района Бишкека назначен Жыргалбек Шакиев.
Мураталы Тагаев проработал в должности с апреля 2023-го. В июне мэр столицы Эмилбек Абдыкадыров объявил выговор главе Ленинского района за ненадлежащее проведение работ по подаче воды.
Новый аким — родной брат спикера Жогорку Кенеша Нурланбека Шакиева.
Ранее Жыргалбек Шакиев был акимом Аксыйского и Чуйского районов.
Начальником Медицинского управления МВД КР назначен Эркинбек Жеенмуратов.
В системе органов внутренних дел Эркинбек Исамидинович с 2009 года. С 2012 года был начальником медицинских служб УВД Иссык-Кульской, Ошской, Джалал-Абадской областей.
Позже переведен на должность начальника специализированного отделения поликлиники Медуправления МВД КР.
Алмаз Мамбетов стал сопредседателем правления Азербайджано-Кыргызского фонда развития.
Он назначен на три года.
Ранее Алмаз Мамбетов был мэром городов Балыкчи и Оша. С последней должности освобожден в ноябре 2022 года.
Соглашение о создании фонда подписано во время госвизита в Кыргызстан президента Азербайджана Ильхама Алиева 11 — 12 октября 2022 года.
О кадровых перестановках с 10 по 14 июля читайте здесь.