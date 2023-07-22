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Власть

Кыргызстан: кадровые перестановки за 17 — 21 июля

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Посол Нидерландов Андре Карстенс завершает свою дипломатическую миссию в Кыргызстане.

Он пробыл послом Королевства Нидерландов в Кыргызстане с резиденцией в Астане с 2021 года.

Главой Фонда поддержки развития туризма стал Абылкасым Шерниязов.

Его кандидатура утверждена на внеочередном собрании акционеров еще 14 июня.

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Абылкасым Шерниязов — родной брат режиссера и посла Кыргызстана во Франции Садыка Шер-Нияза и покойного бывшего министра внутренних дел Болота Шера. Он окончил юридический факультет Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына и Дипломатическую академию МИД России. Является основателем фондов «Манас-Мурас» и «Сайра комуз».

В 2020 году баллотировался в депутаты Жогорку Кенеша от партии «Ата Мекен», в 2021-м пытался попасть в парламент вместе с партией «Азаттык».

Напомним, в мае 2023 года в офисе Фонда поддержки развития туризма и доме главы организации Елены Калашниковой прошли обыски. ГКНБ возбудил уголовное дело по факту коррупции при реализации проекта строительства точек отдыха для туристов. Спецслужбы арестовали Елену Калашникову и вице-президента Александра Валитова.

Главой Ленинского района Бишкека назначен Жыргалбек Шакиев.

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Мураталы Тагаев проработал в должности с апреля 2023-го. В июне мэр столицы Эмилбек Абдыкадыров объявил выговор главе Ленинского района за ненадлежащее проведение работ по подаче воды.

Новый аким — родной брат спикера Жогорку Кенеша Нурланбека Шакиева.

Ранее Жыргалбек Шакиев был акимом Аксыйского и Чуйского районов.

Начальником Медицинского управления МВД КР назначен Эркинбек Жеенмуратов.

В системе органов внутренних дел Эркинбек Исамидинович с 2009 года. С 2012 года был начальником медицинских служб УВД Иссык-Кульской, Ошской, Джалал-Абадской областей.

Позже переведен на должность начальника специализированного отделения поликлиники Медуправления МВД КР.

Алмаз Мамбетов стал сопредседателем правления Азербайджано-Кыргызского фонда развития.

Он назначен на три года.

Ранее Алмаз Мамбетов был мэром городов Балыкчи и Оша. С последней должности освобожден в ноябре 2022 года.

Соглашение о создании фонда подписано во время госвизита в Кыргызстан президента Азербайджана Ильхама Алиева 11 — 12 октября 2022 года.

О кадровых перестановках с 10 по 14 июля читайте здесь.
Ссылка: https://24.kg/vlast/270743/
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