В Фонде поддержки туризма проведен обыск. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

По предварительным данным, ранее Генпрокуратура провела проверку. После этого сотрудники ГКНБ провели обыск.

«Известно, что обыск был проведен в рамках уголовного дела. Кроме того, были изъяты определенные служебные документы. Один из кабинетов опечатан», — сказали редакции.

Отметим, ровно год назад, в мае 2022-го, кабмин Кыргызстана создал ОАО «Фонд развития туризма» с уставным капиталом в 1 миллиард сомов. Фонд должен был заняться финансированием «глобальных и перспективных проектов в сфере туризма». Он создан в рамках исполнения Указа президента «О поддержке развития туризма в КР».