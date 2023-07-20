Лень или недоверие? Почему кыргызстанские рабочие не хотят строить «Белый дом»

В начале недели президент Кыргызстана вручал Министерству транспорта и коммуникаций новую спецтехнику. Это событие стало для главы государства поводом поведать о наболевшем.

Садыр Жапаров с высокой трибуны заявил о лени кыргызстанских рабочих.

«На объекте работали около 500 кыргызских рабочих. Работали по 5 часов в день вместо положенных 8 часов. В субботу, несмотря на рабочий день, не приходили, могли пропасть и в понедельник. Из пяти часов работы час у них уходил на обед, еще час на телефон и столько же на перекур. Работу, которую завершают иностранцы за день, нам не удается закончить и за неделю», — посетовал Садыр Жапаров.

На самом деле ситуация иная. Люди просто не хотят связываться с государственными проектами: денег не заработаешь, а вот срок схватить можно запросто. Редакция 24.kg собрала несколько ярких примеров, которые доказывают это.

Выбить деньги за дома в Баткене

16 сентября 2022 года сразу на нескольких участках на границе Кыргызстана и Таджикистана началась стрельба. Под обстрел попали населенные пункты в Лейлекском и Баткенском районах. В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе 420 домов местных жителей разрушили.

Восстановить жилье государство обещало за свой счет в кратчайшие сроки.

Глава кабмина Акылбек Жапаров обещал завершить восстановление объектов до конца декабря 2022 года. В конце января 2023 года журналист Эламан Карымшаков провел расследование о работе в Баткенской области. В материале указывалось, что компанией «Аманат строй инвест», которая выиграла тендер на строительство, управляет 20-летний студент без опыта. После конкурса фирму передали в управление Давиду Камбарову — приближенному управляющего делами президента Каныбека Туманбаева.

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Власти тогда призвали общественность не паниковать и обещали, что все дома сдадут в установленные сроки. Но реальность оказалась иной. В конце апреля на заседании Жогорку Кенеша депутат Нурлан Ражабалиев заявил, что подрядные организации, привлеченные к восстановлению разрушенных домов в Баткенской области, не могут получить зарплату. Об этом же говорили и правозащитники.

20 апреля предприниматели и строители приезжали в Жогорку Кенеш и просили встречи с главой государства. Они заявили, что 300 рабочих зарплату не получали семь (!) месяцев. Задолженность достигла 30 миллионов сомов.

Вмешаться пришлось аппарату главы государства. Рабочим обещали вернуть все долги, а взамен они должны были закончить работу.

Скандальные бюджетные дороги

Строительство дорог за счет бюджетных средств — тоже головная боль для тех, кто подписался на эту затею. В 2015 году государство решило за счет собственных средств строить дорогу Балыкчи — Корумду. Подрядчиком выбрали компанию «Лонг Хай».

Почти сразу стало понятно, что реализовать проект в срок не получится.

В начале 2017-го строительство трассы приостановили из-за долгов по зарплате. Оказалось, что долг Министерства транспорта и дорог перед китайской компанией «Лонг Хай» — около 211 миллионов сомов. Далее последовали уголовные дела. В декабре 2018 года счета «Лонг Хай» вновь арестовали из-за того, что компания не рассчиталась с субподрядчиками. Заложниками ситуации вновь стали рабочие, которым опять задерживали зарплату.

Позже проблему решили, однако в мае 2019-го ситуация повторилась. В декабре 2021-го строители дороги приехали в Бишкек. Зарплату к тому времени им не платили уже полтора (!) года. Трассу не достроили до сих пор. Проблемы с невыплаченной зарплатой остаются.

Вскоре история повторилась. По поручению президента в 2021-м началась реконструкция дороги Балыкчи — Боконбаево — Каракол. Проект реализует Ассоциация дорожников Кыргызстана, куда входит более 25 отечественных компаний. Садыр Жапаров поручил завершить все работы в установленные сроки. При этом отметил, что важно уделить особое внимание качеству автодороги.

Рабочие, задействованные в ремонте автодороги Балыкчи — Барскоон, пожаловались, что им не платят зарплату с декабря 2022 года.

Комментируя 24.kg произошедшее, директор генеральной подрядной компании «Арек Роад» Бакытбек Ашим уулу отметил, что общая задолженность по зарплате составляла 7 миллионов 600 тысяч сомов. «Со вчерашнего дня начали выплату денег 296 рабочим и сегодня завершили. Мы закрыли все долги перед работниками», — заверил он.

Но где гарантия, что ситуация не повторится вновь?

Когда подрядчик остался крайним

Строительство новой администрации президента идет в секретном режиме. Никто до сих пор не знает ни стоимости проекта, ни задействованных в нем компаний. Но в социальных сетях активно муссируется информация, что не все гладко.

Люди пишут, что на объекте несколько раз менялись подрядчики. Сработаться с властями крайне сложно.

В чем проблема? Ведь строительных компаний отечественных и зарубежных в Кыргызстане более чем достаточно. Новомодные элитки в Бишкеке растут как на дрожжах. Но для крупнейшего государственного проекта, который мог бы стать визитной карточкой любой компании, нет желающих?

Возможно, дело в особых требованиях самих властей. Как-никак объект особый. Но не исключен и вариант, что бизнес не хочет связываться с государством, памятуя историю подрядчика ипподрома в Чолпон-Ате.

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Напомним, в 2014 году компания, директором которой являлся Эркинбек Мергенбаев, фактически за свой счет в авральном режиме отремонтировала ипподром. Но вместо заслуженных наград бизнесмен получил тюремный срок. Учитывая, что сейчас проект более серьезный и по финансам, и по важности, вряд ли кому-то захочется повторить этот опыт.

И еще один важный момент. Кыргызстанские мигранты рассеяны по всему миру. Многие из них работают и на стройках в том числе. Жалоб на лень наших соотечественников не слышно. Они просто получают за свой труд достойную оплату. И на Родине они не участвуют в таких же проектах, потому что заработки куда скромнее. Но желание получать хорошие деньги за тяжелый труд — это совсем не лень.