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Власть

Кыргызстанцам нужно создать условия для выезда из страны, считает депутат

Депутат парламента Дастан Бекешев считает, что гражданам нужно создать условия для нормального выезда из страны, а не выдумывать отговорки. Он сообщил в своем Telagram-канале, что внес предложения в профильный комитет и надеется на поддержку коллег.

По словам парламентария, он неоднократно становился свидетелем, когда граждан не выпускали из республики, потому что имеется задолженность, не превышающая порой даже 500 сомов.

«Так, у одного гражданина был долг всего в 250 сомов, его не пропустили. Еще был случай, когда судебный исполнитель забыл снять ограничение. Я по этому вопросу несколько раз проводил с Погранслужбой ГКНБ и судебным департаментом совещания, чтобы объединить информационные системы», — отметил Дастан Бекешев.

Но ведомства не идут навстречу.

Парламентарий считает, что нужно установить долговой порог в размере 10 тысяч сомов. Если задолженность гражданина превышает эту сумму, то он покинуть Кыргызстан не сможет. Дастан Бекешев также настаивает на том, чтобы у кыргызстанцев была возможность сразу же погасить долг через терминал и устранить тем самым препятствия к вылету. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/264640/
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