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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Оружие в ЖК. Талант Мамытов рассказал, почему ушел с поста спикера парламента

Поводом для отставки экс-спикера Жогорку Кенеша Таланта Мамытова стали неоднозначные маневры главы ГКНБ Камчыбека Ташиева в парламенте в момент вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе. Об этом он сообщил в своем интервью спустя полгода молчания.

По его словам, во время вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе в парламент пришли Камчыбек Ташиев и представитель Минобороны. С собой они принесли ящик с оружием.

«Не предупредив меня, в режимный объект принесли автоматы. Затем нам сказали: если вы хотите защищать страну, идите на передовую. Заявление лично звучало из уст главы ГКНБ. Нам начали раздавать оружие. Правда, автоматы были без патронов. Это в корне неверно. Я сказал, что если есть такая необходимость, первым поеду на передовую, но ответственность будет лежать на нем (Камчыбеке Ташиеве). После этого силовики начали просить парламентариев сдать оружие назад, говоря, что их неправильно поняли. Я тоже до сих пор не понял, ради чего был этот маневр со стороны главы ГКНБ. Возможно, это было желание надавить на парламент, возможно, нервный срыв. Действия Минобороны и ГКНБ тогда сильно критиковали не только депутаты, но и общество», — сказал Талант Мамытов.

Он добавил, что по возвращении из поездки в Баткенскую область встретился с президентом и сказал, что хочет уйти в отставку. По его словам, президент тоже не понял, что произошло.

Напомним, в сентябре 2022 года депутат Адахан Мадумаров сообщил, что глава ГКНБ во время вторжения в Кыргызстан принес в парламент два ящика оружия. Позже эту информацию подтвердил президент Садыр Жапаров. В октябре спикер Жогорку Кенеша Талант Мамытов ушел в отставку.
Ссылка: https://24.kg/vlast/260266/
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