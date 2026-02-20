10:34
Происшествия

Более 4 килограммов наркотиков, гранаты и оружие изъяли в городе Ош у членов ОПГ

В городе Оше сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков пресекли деятельность организованной преступной группы, занимавшейся сбытом наркотических средств афганского происхождения в особо крупном размере. 

Во время обыска автомобиля марки Daewoo Nexia, принадлежащего гражданину С.О.Б., 1995 года рождения, изъяты 101 грамм гашиша и 155 тысяч сомов. Деньги и наркотики приобщили к материалам дела как вещественные доказательства.

В ходе дальнейших следственно-оперативных мероприятий по месту проживания гражданина Д.С.С., 1989 года рождения, проведен обыск с участием служебной собаки. Изъяты 4 килограмма 600 граммов гашиша, две гранаты РГД-5, самодельное огнестрельное оружие, 51 патрон, $2 тысячи и 87 тысяч сомов.

Установлено, что организатором преступной группы является гражданин К.С.С., 1982 года рождения. У него также провели обыск, в ходе которого изъяли афганский гашиш. По данным милиции, К.С.С. ранее неоднократно привлекался к ответственности за наркопреступления в иностранных государствах.

Все трое подозреваемых задержаны и водворены в ИВС города Оша.

Всего изъято 4 килограмма 706 граммов наркотиков, 2 гранаты, огнестрельное оружие, 51 патрон, $2 тысячи и 242 тысячи сомов. 

Назначены судебно-химические экспертизы, продолжаются мероприятия по установлению других лиц, причастных к деятельности группы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/362840/
