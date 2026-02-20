Более 4 килограммов наркотиков, гранаты и оружие изъяли в городе Ош у членов ОПГ

В городе Оше сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков пресекли деятельность организованной преступной группы, занимавшейся сбытом наркотических средств афганского происхождения в особо крупном размере.
Во время обыска автомобиля марки Daewoo Nexia, принадлежащего гражданину С.О.Б., 1995 года рождения, изъяты 101 грамм гашиша и 155 тысяч сомов. Деньги и наркотики приобщили к материалам дела как вещественные доказательства.
Установлено, что организатором преступной группы является гражданин К.С.С., 1982 года рождения. У него также провели обыск, в ходе которого изъяли афганский гашиш. По данным милиции, К.С.С. ранее неоднократно привлекался к ответственности за наркопреступления в иностранных государствах.
Все трое подозреваемых задержаны и водворены в ИВС города Оша.
Всего изъято 4 килограмма 706 граммов наркотиков, 2 гранаты, огнестрельное оружие, 51 патрон, $2 тысячи и 242 тысячи сомов.
Назначены судебно-химические экспертизы, продолжаются мероприятия по установлению других лиц, причастных к деятельности группы.