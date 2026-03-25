Винтовка с глушителем и марихуана: в Кеминском районе задержали сельчанина

В селе Торт-Куль Кеминского района сотрудники милиции задержали 56-летнего мужчину по подозрению в незаконном обороте оружия и наркотиков. В ходе обыска по месту его временного проживания оперативники обнаружили арсенал и запасы марихуаны, сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Следствие установило, что гражданин Д.Н., 1970 года рождения, незаконно хранил нарезную винтовку ТОЗ-17 калибра 5,6 миллиметра, оснащенную глушителем и прицелом. Милиционеры изъяли два гладкоствольных ружья моделей «ИЖ-18М» (12-го калибра) и «Маузер 98» (20-го калибра). У подозреваемого хранилось более 200 патронов различного калибра.

Экспертиза подтвердила исправность оружия и его пригодность к стрельбе.

Помимо оружия, у подозреваемого изъяли наркотические средства. Масса каннабиса (марихуаны) составила 281,328 грамма. Обнаружены две порции гашиша общим весом около 0,9 грамма.

Уголовное дело возбудили по статьям 267 «Незаконный оборот оружия» и 283 «Незаконное изготовление наркотиков без цели сбыта» УК КР. Д.Н. водворили в изолятор временного содержания. Расследование продолжается.

По данным МВД, за 2025 год количество изъятых из незаконного оборота единиц огнестрельного оружия в Чуйской области увеличилось на 12 процентов.