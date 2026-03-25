18:36
USD 87.45
EUR 101.46
RUB 1.08
Происшествия

Винтовка с глушителем и марихуана: в Кеминском районе задержали сельчанина

В селе Торт-Куль Кеминского района сотрудники милиции задержали 56-летнего мужчину по подозрению в незаконном обороте оружия и наркотиков. В ходе обыска по месту его временного проживания оперативники обнаружили арсенал и запасы марихуаны, сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Следствие установило, что гражданин Д.Н., 1970 года рождения, незаконно хранил нарезную винтовку ТОЗ-17 калибра 5,6 миллиметра, оснащенную глушителем и прицелом. Милиционеры изъяли два гладкоствольных ружья моделей «ИЖ-18М» (12-го калибра) и «Маузер 98» (20-го калибра). У подозреваемого хранилось более 200 патронов различного калибра.

Экспертиза подтвердила исправность оружия и его пригодность к стрельбе.

Помимо оружия, у подозреваемого изъяли наркотические средства. Масса каннабиса (марихуаны) составила 281,328 грамма. Обнаружены две порции гашиша общим весом около 0,9 грамма.

Уголовное дело возбудили по статьям 267 «Незаконный оборот оружия» и 283 «Незаконное изготовление наркотиков без цели сбыта» УК КР. Д.Н. водворили в изолятор временного содержания. Расследование продолжается.

По данным МВД, за 2025 год количество изъятых из незаконного оборота единиц огнестрельного оружия в Чуйской области увеличилось на 12 процентов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/367435/
просмотров: 488
Версия для печати
Материалы по теме
Операция «Арсенал»: в Аламединском районе изъяли 58 единиц оружия
В Чуйской области задержан закладчик с крупной партией психотропных веществ
Закопал тело на даче: в Чуйской области задержан подозреваемый в убийстве
В Оше задержали продавца психотропных веществ — изъяты «Регапен» и «Тропикамид»
В Оше задержан подозреваемый в сбыте гашиша, связанный с ОПГ
В Тюпе граждане хранили наркотики в доме
Заказал наркотики через Telegram и отправил за «закладкой» сестру
Долетят до Китая. Япония объявила о развертывании дальнобойных ракет
Депутат ЖК предлагает расширить понятие «наркотики» в законах
ГУВД подтвердило задержание Даниэля Ажиева. Он водворен в ИВС
Популярные новости
Основатель холдинга &laquo;АЮ&raquo; выступил с&nbsp;обвинениями против Эльдара Жакыпбекова Основатель холдинга «АЮ» выступил с обвинениями против Эльдара Жакыпбекова
В&nbsp;Кыргызстане в&nbsp;день празднования Орозо айта произошло землетрясение В Кыргызстане в день празднования Орозо айта произошло землетрясение
В&nbsp;Таджикистане произошло землетрясение, которое ощущалось в&nbsp;Кыргызстане В Таджикистане произошло землетрясение, которое ощущалось в Кыргызстане
Закопал тело на&nbsp;даче: в&nbsp;Чуйской области задержан подозреваемый в&nbsp;убийстве Закопал тело на даче: в Чуйской области задержан подозреваемый в убийстве
Бизнес
&laquo;ИННОПРОМ. Центральная Азия&raquo; соберет лидеров промышленности в&nbsp;Узбекистане «ИННОПРОМ. Центральная Азия» соберет лидеров промышленности в Узбекистане
Жилье мечты&nbsp;&mdash; как быстро его купить или построить Жилье мечты — как быстро его купить или построить
Регистрация на&nbsp;ОРТ: как быстро оплатить взнос через MegaPay Регистрация на ОРТ: как быстро оплатить взнос через MegaPay
Spring Festival в&nbsp;Royal Central Park: более 5&nbsp;тысяч гостей и&nbsp;фейерверк-шоу Spring Festival в Royal Central Park: более 5 тысяч гостей и фейерверк-шоу
25 марта, среда
18:33
Обещала помочь за $26 тысяч. Задержана секретарь Чуйского облсуда Обещала помочь за $26 тысяч. Задержана секретарь Чуйско...
18:24
Реконструкция спустя четверть века. Что изменится на Сулайман-Тоо?
18:21
ГКНБ КР задержал находившегося в розыске гендиректора OAO «Оргтехстрой»
18:17
«ИННОПРОМ. Центральная Азия» соберет лидеров промышленности в Узбекистане
18:05
Автомобиль врезался в трицикл, выехав на встречку в Чуйской области