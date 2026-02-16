10:50
Происшествия

В Тюпском районе при обысках изъяли оружие, боеприпасы и 1,7 килограмма конопли

В Тюпском районе Иссык-Кульской области в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 267 УК КР, провели обыски в домах местных жителей. Об этом сообщили в районном отделе внутренних дел.

По данным милиции, в селе Кен-Суу в доме 67-летнего местного жителя обнаружили отдельные части огнестрельного оружия «Гек», обрез охотничьего ружья Иж-28, боеприпасы различных калибров, а также вещество с характерным запахом дикорастущей конопли весом около 1 килограмма 700 граммов.

В селе Тюп при обыске в доме 43-летнего мужчины изъяли 15 стреляных патронов, 50-метровую сеть и 6 синтетических сетей общей длиной около 600 метров.

В селе Ак-Булак у 39-летнего местного жителя обнаружили пять синтетических сетей длиной по 500 метров каждая.

В селе Михайловка в доме 38-летнего мужчины нашли измельченное высушенное вещество с характерным запахом дикорастущей конопли, расфасованное в полиэтиленовый пакет.

Все изъятые предметы направили на экспертизу. Следственные действия продолжаются.
