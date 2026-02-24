14:00
USD 87.45
EUR 103.28
RUB 1.14
Происшествия

В Токмоке задержаны двое подозреваемых в незаконном обороте оружия

В Токмоке задержали двух подозреваемых в незаконном обороте оружия и боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

По информации ведомства, 19 января поступила оперативная информация о неизвестных лицах на скотном рынке в Токмоке, вступивших в сговор с целью осуществления незаконного оборота оружия.

В ходе следственных работ были задержаны граждане С.З., 1982 года рождения, и Т.К., 1994 года рождения. Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 267 «Незаконный оборот оружия, боеприпасов» УК КР.

Сообщается, что при проведении обыска по месту жительства основного фигуранта С.З. были обнаружены и изъяты:

  • нарезное оружие калибра 5,6 милиметра;
  • ружье модели «ИЖ-17» 12 калибра;
  • ствол ружья 16 калибра;
  • более 30 патронов и гильз различного калибра;
  • комплектующие для снаряжения патронов;
  • 29 самодельных ножей;
  • книги религиозного содержания;
  • два государственных регистрационных номерных знака;
  • высушенное вещество растительного происхождения, вид устанавливается.

По изъятым предметам назначены соответствующие судебные экспертизы.

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/363325/
просмотров: 213
Версия для печати
Материалы по теме
Более 4 килограммов наркотиков, гранаты и оружие изъяли в городе Ош у членов ОПГ
В Тюпском районе при обысках изъяли оружие, боеприпасы и 1,7 килограмма конопли
Схрон огнестрельного оружия и милицейской формы обнаружили в Караколе
По маршруту Бишкек — Токмок усилено автобусное сообщение
Кыргызстанец осужден в США за незаконный экспорт оружия. Комментарий МИД КР
Гражданин КР приговорен к 3,3 года за незаконный экспорт оружия из США в Россию
В Токмоке девушку похитили и избили: подозреваемых задержали
В Бишкеке задержан мужчина, угрожавший пистолетом во время дорожного конфликта
Американские военные могли применить новое оружие в Венесуэле — СМИ
В Токмоке задержан подозреваемый в избиении матери
Популярные новости
Задержан заместитель министра здравоохранения Кыргызстана Задержан заместитель министра здравоохранения Кыргызстана
Нападение ученика на&nbsp;учителя: мэр посетил Болатхана Карибжанова в&nbsp;больнице Нападение ученика на учителя: мэр посетил Болатхана Карибжанова в больнице
В&nbsp;ГКНБ КР&nbsp;рассказали подробности задержания замминистра здравоохранения В ГКНБ КР рассказали подробности задержания замминистра здравоохранения
Взятка в&nbsp;$30&nbsp;тысяч. По&nbsp;подозрению задержали бывшего начальника колонии Взятка в $30 тысяч. По подозрению задержали бывшего начальника колонии
Бизнес
KFC. Повод быть вместе KFC. Повод быть вместе
От&nbsp;Балтии к&nbsp;глобальному FinTech: путь Aventus Group к&nbsp;устойчивому росту От Балтии к глобальному FinTech: путь Aventus Group к устойчивому росту
С&nbsp;праздником 23&nbsp;февраля! Дарим &minus;23&nbsp;процента на&nbsp;аксессуары в&nbsp;O!Store С праздником 23 февраля! Дарим −23 процента на аксессуары в O!Store
В&nbsp;Бишкеке прошел концерт ко&nbsp;Дню защитника Отечества В Бишкеке прошел концерт ко Дню защитника Отечества
24 февраля, вторник
13:59
Кыргызстан намерен устранить дефицит электроэнергии к 2028 году Кыргызстан намерен устранить дефицит электроэнергии к 2...
13:56
В Кыргызстане за год выплачено 147 миллионов сомов страховых компенсаций
13:44
В Бишкеке задержали подозреваемых в серии квартирных краж
13:40
Водителя оштрафовали на 10 тысяч сомов за движение за каретой скорой помощи
13:34
В Токмоке задержаны двое подозреваемых в незаконном обороте оружия