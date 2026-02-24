В Токмоке задержаны двое подозреваемых в незаконном обороте оружия

В Токмоке задержали двух подозреваемых в незаконном обороте оружия и боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

По информации ведомства, 19 января поступила оперативная информация о неизвестных лицах на скотном рынке в Токмоке, вступивших в сговор с целью осуществления незаконного оборота оружия.

В ходе следственных работ были задержаны граждане С.З., 1982 года рождения, и Т.К., 1994 года рождения. Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 267 «Незаконный оборот оружия, боеприпасов» УК КР.

Сообщается, что при проведении обыска по месту жительства основного фигуранта С.З. были обнаружены и изъяты:

нарезное оружие калибра 5,6 милиметра;

ружье модели «ИЖ-17» 12 калибра;

ствол ружья 16 калибра;

более 30 патронов и гильз различного калибра;

комплектующие для снаряжения патронов;

29 самодельных ножей;

книги религиозного содержания;

два государственных регистрационных номерных знака;

высушенное вещество растительного происхождения, вид устанавливается.

По изъятым предметам назначены соответствующие судебные экспертизы.