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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Камчыбек Ташиев принес ящики с оружием в парламент: комментарий Садыра Жапарова

Президент прокомментировал скандальную информацию о том, что замглавы кабинета министров, председатель ГКНБ и его друг Камчыбек Ташиев пришел в Жогорку Кенеш с двумя ящиками оружия. Садыр Жапаров дал очередное интервью госагентству «Кабар».

По его словам, депутаты пригласили Камчыбека Ташиева, чтобы заслушать информацию о ситуации в Баткене.

Некоторые парламентарии заявляли, что у военнослужащих не хватает оружия, боекомплектов недостаточно, плохо сработала разведка и непонятно, чем занимался глава ГКНБ.

«Наверное, он понес ящики, чтобы показать, что автоматы есть. Конечно, он должен был не в Жогорку Кенеш нести оружие, а показывать его в Баткене тем депутатам, которые туда бы выехали. Он допустил ошибку. Но нужно понимать его состояние в те дни. Он прямо из Баткена прилетел. Да, не смог совладать с эмоциями», — сказал глава государства.

Он также заявил, что они с Камчыбеком Ташиевым никогда не поругаются. Садыр Жапаров ответил на вопрос о том, что все чаще говорят о расколе между двумя друзьями.

«Я не дам этому случиться», — добавил он.

По словам президента, все домыслы о том, что там, наверху, они делят власть, — это ложь.

«Я даю ему (Ташиеву) приказы, он их неукоснительно исполняет. Я не даю приказы исходя из своих личных интересов, я даю приказы по делу — только в интересах государства», — сказал Садыр Жапаров.

Он признал, что есть некие группы, которые хотят их с Ташиевым рассорить и «которые не могут этого сделать уже два года».

«Мы в курсе, все знаем. Эти группировки говорят, что Ташиев решает кадровые вопросы и хочет стать президентом. Я должен верить? От зависти осовободить его от должности? Сколько я буду на должности, столько и Ташиев будет занимать должность. Главное, не работать против народа и государства», — заявил глава КР.
Ссылка: https://24.kg/vlast/247535/
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