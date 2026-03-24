Операция «Арсенал»: в Аламединском районе изъяли 58 единиц оружия

С 17 марта 2026 года в Аламединском районе проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Арсенал». Сотрудники милиции проводят плановые проверки соблюдения правил хранения и использования огнестрельного, газо-травматического оружия и боеприпасов. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

В ходе рейдов особое внимание уделяют владельцам оружия, состоящим на учете, включая охотников. Милиционеры проверяют наличие разрешительных документов и условия содержания арсеналов в соответствии с законодательством Кыргызстана.

Всего за это время из незаконного оборота изъято 58 единиц оружия, среди которых:

нарезное — 5 единиц;

гладкоствольное — 41 единица;

газо-травматическое — 11 единиц;

наградное — 1 единица.

В отношении нарушителей составили административные материалы по Кодексу о правонарушениях. Общая сумма наложенных штрафов составила 93 тысячи сомов, из которых в бюджет взыскали 54 тысячи сомов.







Профилактические мероприятия серии «Арсенал» проводятся в Чуйской области регулярно для снижения рисков совершения тяжких преступлений с применением огнестрельного оружия. По данным правоохранительных органов за 2025 год, усиление контроля за владельцами гражданского оружия позволило сократить количество инцидентов, связанных с неосторожным обращением с боеприпасами, на 12 процентов.