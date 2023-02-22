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Власть

ЧС в Майлуу-Суу. Депутаты требуют привлечь к ответственности власти города

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Кундузбек Сулайманов потребовал рассмотреть ответственность властей города Майлуу-Суу из-за ситуации, произошедшей в январе этого года.

По его словам, трубы замерзли, граждане остались без воды и отопления, ущерб составил 44 миллиона сомов.

«Это халатность мэра, вице-мэра и других ответственных лиц. Надо рассмотреть не только соответствие их должности, но и ответственность. Власти города просят у государства оплатить ущерб. Нет, они должны возместить ущерб. Надо возбудить в их отношении дело», — заявил нардеп.

Напомним, 13 января в Майлуу-Суу ввели режим чрезвычайной ситуации. В городе из-за сильных морозов замерзли трубы водопровода, снабжающего местных жителей питьевой водой. В результате подача тепла и чистой воды населению была прекращена. Возбуждено уголовное дело.
Ссылка: https://24.kg/vlast/259119/
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