Декларации-2021. Эдиль Байсалов заработал в четыре раза больше президента

Налоговая служба начала публикацию деклараций о доходах чиновников по итогам 2021-го. Предоставлены данные о заработках и имуществе заместителя председателя кабинета министров Эдиля Байсалова.

Эдиль Байсалов указал, что его доходы в 2021-м составили 4 миллиона 172 тысячи 468 сомов (для сравнения — Садыр Жапаров за этот же период заработал в четыре раза меньше — 997 тысяч 803 сома). Это значит, что месячный заработок заместителя председателя кабмина составил 347,7 тысячи сомов.

Отметим, до октября 2021 года Эдиль Байсалов занимал должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызстана в Великобритании.

В собственности у замглавы кабмина есть только дом площадью 125,89 квадратных метра.

Никаких данных о земельных участках или автомобилях не представлено. Нет и информации о доходах и имуществе ближайших родственников зампреда.