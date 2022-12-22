Массовые аресты. Депутат требует предоставить доказательства вины заключенных

По так называемому кемпир-абадскому делу в Бишкекском СИЗО-1 находятся ни в чем не повинные люди, заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Дастан Бекешев.
Он высказал недоумение — если есть вина арестованных, то почему с ними не проводится никаких следственных мероприятий.
Нардеп предложил продемонстрировать доказательства, если они есть, в эфире телевидения и радио.
«Но этих доказательств нет, поэтому и следственных действий нет, никого на допросы не вызывают. Просто два месяца люди в СИЗО сидят», — сказал Дастан Бекешев.
Нардеп попросил президента в кратчайшие сроки рассмотреть кемпир-абадское дело и передать его в суд.
Ранее Садыр Жапаров, комментируя расследование, сказал, что не станет вмешиваться в процесс.
Отметим, 17 фигурантов уголовного дела о попытке насильственного захвата власти, содержащихся в бишкекском СИЗО-1, объявили голодовку. Состояние экс-депутата Жогорку Кенеша Орозайым Нарматовой и активистки Перизат Сурановой резко ухудшилось.
Ответственность за последствия голодовки заключенные возложили лично на президента Садыра Жапарова, председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева, министра внутренних дел Улана Ниязбекова, генерального прокурора Курманкула Зулушева, а также на следователей, прокуроров и судей.