Массовые аресты. Депутат требует предоставить доказательства вины заключенных

По так называемому кемпир-абадскому делу в Бишкекском СИЗО-1 находятся ни в чем не повинные люди, заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Дастан Бекешев.

Он высказал недоумение — если есть вина арестованных, то почему с ними не проводится никаких следственных мероприятий.

Нардеп предложил продемонстрировать доказательства, если они есть, в эфире телевидения и радио.

«Но этих доказательств нет, поэтому и следственных действий нет, никого на допросы не вызывают. Просто два месяца люди в СИЗО сидят», — сказал Дастан Бекешев.

Нардеп попросил президента в кратчайшие сроки рассмотреть кемпир-абадское дело и передать его в суд.

Ранее Садыр Жапаров, комментируя расследование, сказал, что не станет вмешиваться в процесс.

Отметим, 17 фигурантов уголовного дела о попытке насильственного захвата власти, содержащихся в бишкекском СИЗО-1, объявили голодовку. Состояние экс-депутата Жогорку Кенеша Орозайым Нарматовой и активистки Перизат Сурановой резко ухудшилось.