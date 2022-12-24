Индия и Кыргызстан: что было, есть, будет. Интервью с послом

Индию со странами Центральной Азии, в частности с Кыргызстаном, начиная с III века до новой эры, связывает Великий шелковый путь. Самый известный маршрут эффективно использовали не только торговцы, но философы, мыслители и монахи. Они распространяли свои учения и делились интеллектуальными достижениями.

После обретения КР независимости 31 августа 1991 года Индия была одной из первых республик, установивших дипломатические отношения с суверенным государством.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Кыргызстане Арун Кумар Чаттерджи рассказал в интервью 24.kg, чем маленькая горная страна может заинтересовать одно из самых крупных и развитых государств Южной Азии с населением 1,4 миллиарда.

— По каким приоритетным направлениям Индия намерена расширять сотрудничество с Кыргызстаном?

— Индия и Кыргызстан связаны между собой историческими и цивилизационными особенностями развития. Политические отношения между нашими странами традиционно носили теплый и дружеский характер.

Мы планируем работать и дальше в таких секторах, как торговля, инвестиции, оборона и безопасность. Еще отмечу, что наши государства заинтересованы в снижении угроз терроризма, экстремизма и незаконного оборота наркотиков. Арун Кумар Чаттерджи

— Чем такая маленькая страна, как Кыргызстан, может заинтересовать такого гиганта, как Индия, тем более что географически мы далеки друг от друга?

— Для успешного сотрудничества необязательно иметь общую границу. Да, Индия развивает свои двусторонние отношения с Кыргызстаном как с дальним соседом. Но мы являемся стратегическими партнерами. Помимо отличной двусторонней кооперации, наши государства тесно работают вместе на международных площадках. Нам удается достигать взаимопонимания, наблюдается схожесть взглядов по международным и региональным вопросам.

Первый саммит Индия — Центральная Азия (ICAS) состоялся 27 января 2022 года в виртуальном режиме по инициативе премьер-министра Индии Нарендры Моди. Все пять президентов республик региона, включая Садыра Жапарова, приняли в нем участие. На саммите была принята декларация, в которой определены сферы сотрудничества. Помимо министров иностранных дел, будут систематически встречаться и министры торговли и культуры Индии и Кыргызстана. Намечается встреча секретарей советов безопасности.

Это из плюсов, из минусов — уровень торговли и инвестиций между Индией и Кыргызстаном ниже реального потенциала. Арун Кумар Чаттерджи

Нужно приложить усилия, чтобы поднять его. Тем более что нам есть о чем разговаривать и над чем работать в таких секторах, как медицина, здравоохранение, фармацевтика, образование, информационные технологии, аутсорсинг бизнес-процессов, инфраструктура, сельское хозяйство и переработка сельскохозяйственной продукции, энергетика, космическая, текстильная, кожевенно-обувная промышленность, драгоценные камни и ювелирные изделия, гидроэнергетика, гостиничный бизнес и туризм. Я перечислил вам наиболее перспективные отрасли.

— С какими госорганами и НПО в КР сотрудничает Индия?

— Индия тесно сотрудничает с различными министерствами и ведомствами в Кыргызстане. Мы также развиваем отношения с организациями для реализации проектов в сфере культуры.

Среди них Дипломатическая академия, ЦИК, Национальный институт стратегических исследований, Национальная академия «Манас», Национальная библиотека, Национальный музей и Кыргызско-Индийский биомедицинский исследовательский центр, Национальная комиссия по государственному языку и языковой политике. С некоммерческим сектором мы не работаем.

— Как вы оцениваете перспективы сотрудничества наших стран?

— Достаточно высоко. В этом году, 14 ноября, в Бишкеке прошли индийско-кыргызские межмидовские консультации. Стороны провели всесторонний обзор двусторонних отношений и пришли к выводу, что они удовлетворительно развиваются в различных областях, включая политическую и экономическую сферы, а также торговлю, оборону и образование. А 3 ноября индийско-кыргызская межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству провела очередное заседание в виртуальном формате под председательством министра торговли и промышленности правительства Индии Пиюша Гояла и министра цифрового развития КР Талантбека Иманова.

Это можно расценить как толчок для расширения двусторонних торговых и инвестиционных возможностей. Индия заинтересована в участии в торговых ярмарках и выставках в Кыргызстане и пригласила ваших представителей принять участие в торговых выставках в нашей республике. Стороны договорились о расширении товарной корзины.

У нас есть все основания полагать, что двусторонний товарооборот впервые превысит $100 миллионов. Арун Кумар Чаттерджи

Индия предлагает медицинские услуги мирового класса по доступной цене. Наши клиники подписали соглашения о сотрудничестве с различными больницами в Кыргызстане. Ваши граждане охотно едут к нам за медицинской помощью, особенно если нужна трансплантация печени, к примеру. Такая операция проходит почти со 100-процентным успехом.

— Успехи — это хорошо. А какие недостатки в развитии отношений между нашими странами вы бы отметили и как их можно исправить?

— Разумеется, недоработки есть, что естественно при выстраивании партнерства. Более широкое использование международного транспортного коридора север — юг и порта Чабахар станет важным шагом в направлении решения вопросов логистики и придаст импульс индийско-кыргызским торговым отношениям.

Что касается взаимоотношений Индии и Кыргызстана, то в качестве проблемы я бы выделил отсутствие транспортного коридора. Арун Кумар Чаттерджи

Недавно между Индией и Кыргызстаном открылись прямые авиарейсы. Надеюсь, что это поможет развивать туризм и коммерческую деятельность между нами.

— Что Кыргызстан может предложить Индии?

— Сотрудничество. Мы уже наметили спектр приоритетных отраслей, в которых хотели бы развивать партнерство. Это торговля, инвестиции, цифровизация, защита интеллектуальной собственности, сельское хозяйство, здравоохранение и фармацевтика. Кроме того, можем активно сотрудничать в сферах легкой промышленности, образования, защиты окружающей среды, стандартизации и метрологии, банковского дела, транспорта, рабочей силы, горнодобывающем и энергетическом секторах.

— Какие достижения во взаимоотношениях Кыргызстана и Индии вы бы назвали?

— Телемедицина, к примеру. Эта сеть успешно работает в трех больницах в Бишкеке, клиниках в Оше, Караколе и Таласской области. Передан в дар вашей стране симулятор «Бабатрон II» для лечения онкологических больных. Это дистанционный гамма-терапевтический аппарат, предназначенный для лучевой терапии злокачественных опухолей. Один уже установлен и работает в Бишкеке. Скоро передадим еще один. Он направится в Ош.

На перевале Суек на высоте более 4 тысяч метров функционирует высокогорная исследовательская станция Кыргызско-Индийского горного биомедицинского исследовательского центра. Она изучает биологические реакции в процессе акклиматизации при высокогорье.

— А в области культуры и образования есть значимые проекты?

— В Национальной библиотеке Бишкека создан центр изучения Индии. Он работает на продвижение изучения нашей республики и нашей культуры. Здесь также преподают английский язык и хинди. Проводятся занятия по йоге и танцам катхак. В Национальной академии «Манас» появилась библиотека Манаса — Махатмы Ганди.

Более 15 тысяч индийских студентов учится в медицинских вузах Кыргызстана. Арун Кумар Чаттерджи

— Насколько мне известно, Индия является щедрым кредитором Кыргызстана. Расскажите подробнее об этой стороне сотрудничества.

— Охотно. Во время второго заседания диалога между Индией и Центральной Азией наша страна объявила о предложении кредитной линии со стороны нашего правительства в размере $1 миллиарда для пяти государств Центральной Азии, включая Кыргызстан. Кроме того, во время официального визита в Бишкек премьер-министра Нарендры Моди Индия также заявила о предоставлении Кыргызстану $200 миллионов. Деньги предназначались для приоритетных проектов развития в вашей республике в таких областях, как транспорт, энергетика, информационные технологии, здравоохранение, образование и сельское хозяйство.

В октябре 2021 года был подписан меморандум о взаимопонимании по индийской грантовой помощи на проекты быстрого воздействия и общественного развития в Кыргызстане.

Словом, нам есть что вам предложить, у вас — чем заинтересовать.