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Власть

Марат Иманкулов обсудил с замглавы Совбеза России ситуацию на границе

Секретарь Совета безопасности Кыргызстана Марат Иманкулов встретился с заместителем секретаря Совбеза Российской Федерации Олегом Храмовым. Об этом сообщает пресс-служба президента КР.

Состоялся обмен мнениями по проблематике региональной безопасности, состояния и дальнейшего укрепления кыргызско-российского двустороннего сотрудничества в свете противодействия современным вызовам и угрозам.

Обсуждена актуальная ситуация на кыргызско-таджикской границе и перспективы ее урегулирования.

В контексте выступления Садыра Жапарова на саммите «Россия — Центральная Азия» Марат Иманкулов детально остановился на вопросах создания максимально благоприятных условий пребывания граждан Кыргызской Республики на территории России.

Озвучена необходимость совершенствования процедуры постановки на миграционный учет.

Кроме того, Марат Иманкулов высказался за содействие российской стороны в устранении причин, препятствующих легализации граждан Кыргызстана и урегулированию их правового статуса в РФ. Доведена озабоченность кыргызской стороны о возможных ограничениях действия международных и национальных водительских удостоверений на территории России.

Внесены предложения о разработке механизма заблаговременной, самостоятельной и удаленной проверки гражданами Кыргызстана их возможного нахождения в списках лиц, которым запрещен въезд на территорию России.

Обозначены пожелания кыргызской стороны о некотором смягчении условий выдворения с территории России.

Марат Иманкулов отметил, что Кыргызстан готов и далее работать в направлении реализации ранее достигнутых договоренностей как в двустороннем формате кыргызско-российских отношений, так и на площадках международных интеграционных объединений.
Ссылка: https://24.kg/vlast/248368/
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