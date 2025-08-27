В Бишкеке открылась выставка «Умай Ашуу: код Манаса»

Государственный секретарь Кыргызстана Марат Иманкулов принял участие в открытии выставки «Умай Ашуу: код Манаса».

Участие в открытии экспозиции также принял основатель культурной платформы Sarbugu Тана Сарбугу.

Марат Иманкулов отметил, что суть выставки заключается в отражении культурного кода, архетипических пластов и сакральной философии через образ женщины, воплощенный в эпосе «Манас» — духовном наследии кыргызского народа.

Он подчеркнул, что «Умай Ашуу» — это символ, олицетворяющий бесконечную заботу и сохранение жизни, а также, что представления, связанные с Умай эне, раскрывают мировоззрение кыргызов, их неразрывную связь с природой и священные ценности.

По его словам, в современном мире, где меняются ценности, важнейшей задачей является донесение идеологического и философского значения эпоса «Манас» до молодежи — будущего страны, а распространение и сохранение наследия предков — священный долг нынешнего поколения.