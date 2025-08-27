14:31
USD 87.35
EUR 101.48
RUB 1.08
Общество

В Бишкеке открылась выставка «Умай Ашуу: код Манаса»

Государственный секретарь Кыргызстана Марат Иманкулов принял участие в открытии выставки «Умай Ашуу: код Манаса».

Участие в открытии экспозиции также принял основатель культурной платформы Sarbugu Тана Сарбугу.

Марат Иманкулов отметил, что суть выставки заключается в отражении культурного кода, архетипических пластов и сакральной философии через образ женщины, воплощенный в эпосе «Манас» — духовном наследии кыргызского народа.

Он подчеркнул, что «Умай Ашуу» — это символ, олицетворяющий бесконечную заботу и сохранение жизни, а также, что представления, связанные с Умай эне, раскрывают мировоззрение кыргызов, их неразрывную связь с природой и священные ценности.

По его словам, в современном мире, где меняются ценности, важнейшей задачей является донесение идеологического и философского значения эпоса «Манас» до молодежи — будущего страны, а распространение и сохранение наследия предков — священный долг нынешнего поколения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/341148/
просмотров: 193
Версия для печати
Материалы по теме
Когда поет душа моя. Персональная выставка Нурбека Жолбунова откроется в Бишкеке
Саиде Мирзиеевой показали проекты кыргызстанских предпринимательниц
В Бишкеке открывается выставка «Краски внутреннего мира»
Марат Иманкулов: Комиссия выберет три варианта музыки для нового гимна
В Бишкеке проходит выставка, приуроченная к 90-летию художника Теодора Герцена
В Бишкеке состоится выставка художника из Чехии Томаша Стары
В Новосибирске пройдет выставка-ярмарка «Неделя товаров Кыргызской Республики»
В Бишкеке пройдет дата-арт-выставка Центральной Азии «ТИРЕК: Нить ее жизни»
В Москве в Музее Востока пройдет выставка изобразительного искусства Кыргызстана
Кыргызстан участвует в международной промышленной выставке «ИННОПРОМ»
Популярные новости
Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Чуйской области гроза и&nbsp;сильный ветер Штормовое предупреждение: в Бишкеке и Чуйской области гроза и сильный ветер
Салам, Андрей! Президент Садыр Жапаров наградил экоактивиста из&nbsp;РФ автомобилем Салам, Андрей! Президент Садыр Жапаров наградил экоактивиста из РФ автомобилем
Житель Джалал-Абада подарил мэрии города Ош&nbsp;10&nbsp;автомобилей Житель Джалал-Абада подарил мэрии города Ош 10 автомобилей
Бизнес
Онлайн-кредит для&nbsp;ИП в&nbsp;O!Business&nbsp;&mdash; быстро, удобно и&nbsp;без залога Онлайн-кредит для ИП в O!Business — быстро, удобно и без залога
Новый мобильный банкинг от&nbsp;&laquo;Айыл Банка&raquo;&nbsp;&mdash; ABank Новый мобильный банкинг от «Айыл Банка» — ABank
Как устойчивое развитие сделало &laquo;Бакай Банк&raquo; одним из&nbsp;лидеров по&nbsp;ESG в&nbsp;ЦА Как устойчивое развитие сделало «Бакай Банк» одним из лидеров по ESG в ЦА
Красивый номер со&nbsp;скидкой в&nbsp;честь Дня независимости Кыргызстана Красивый номер со скидкой в честь Дня независимости Кыргызстана
27 августа, среда
14:19
Реконструкция сквера Айтматова: знаменитый вазон из цветов демонтировали Реконструкция сквера Айтматова: знаменитый вазон из цве...
14:02
В Бишкеке открылась выставка «Умай Ашуу: код Манаса»
14:00
Два процента на медицину. Как в Кыргызстане хотят изменить оплату за здоровье
13:34
Переход на 12-летнее образование. Новые учебники отгружают в регионы
13:33
«АвтоВАЗ» планирует запуск крупноузловой сборки автомобилей Lada в Кыргызстане