Государственный секретарь Марат Иманкулов выступил на Форуме народной дипломатии и Форуме городов-побратимов ШОС в Шэньяне (Китай) с программной речью на тему «Укрепление народной дружбы, продвижение устойчивого развития».

Фото пресс-службы президента

«В мире ощущается острый дефицит диалога, взаимопонимания и сотрудничества. Именно народная дипломатия играет важную роль в совместном реагировании на вызовы современности. Шанхайская организация сотрудничества демонстрирует модель международных отношений, основанную на взаимном доверии, выгоде, равноправии и стремлении к совместному развитию», — сказал он.

По его словам, между двумя странами активно взаимодействуют более 35 городов-побратимов.

Марат Иманкулов также сообщил о намерении Кыргызстана в период своего председательства в ШОС в 2026 году провести в стране Форум глав регионов государств – членов ШОС, отметив его значение как площадки для выработки решений по цифровизации, устойчивому развитию и повышению инвестиционной привлекательности.

Отдельное внимание было уделено развитию электронной торговли и цифровой кооперации. В рамках укрепления сотрудничества в этой сфере Кыргызстан планирует проведение молодежного цифрового форума ШОС.