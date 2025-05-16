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Власть

Кадровые перестановки во власти: что известно о новых силовиках и госсекретаре

Президент Кыргызстана 15 мая произвел ряд ключевых кадровых изменений в высших органах власти. Садыр Жапаров освободил от должности государственного секретаря Суйунбека Касмамбетова и сменил секретаря Совета безопасности и министра обороны.

Почему ушел Касмамбетов

В заявлении об отставке, опубликованном в соцсетях, сам теперь уже бывший госсекретарь Суйунбек Касмамбетов указал, что 8 апреля 2025-го ему исполнилось 65 лет. Он также напомнил, что посвятил государственной службе 43 года. Можно предположить, что Касмамбетов ушел в отставку по достижении пенсионного возраста или по состоянию здоровья.

Тем временем в кулуарах обсуждают версию, по которой отставка может быть связана со скандалом вокруг видео об Ормон хане и казахском хане Кенесары, опубликованного ранее на одном из YouTube-каналов.

Сюжет вызвал эмоциональную реакцию пользователей соцсетей, как кыргызского, так и казахского сегмента Сети. Страсти настолько были бурными, что президенту КР пришлось лично выступить с заявлением, призвав к укреплению братских отношений и предостерегая от искажений общей истории.

Официально связь между скандалом и отставкой не подтверждена.

Однако совпадение по времени и широкий общественный резонанс позволяют предположить, что инцидент мог повлиять на решение Суйунбека Касмамбетова.

Отметим, что бывший госсекретарь — сын известного манасчи и исследователя эпоса «Манас» Сапарбека Касмамбетова.

из интернета
Фото из интернета. Суйунбек Касмамбетов

О новом государственном секретаре

Новым госсекретарем назначен генерал-лейтенант Марат Иманкулов. Ему тоже 65 лет. Родился в селе Онбир-Жылга Чуйской области — кстати, в районе, где, по историческим данным, произошло одно из главных сражений кыргызов с войском Кенесары.

Выпускник Московского полиграфического института (1982), также окончил высшие курсы КГБ СССР в Киеве (1987) и Ташкенте (1991).

Трудовая деятельность:

  • 1983-1986 — Нарынский облисполком: главный инженер, и. о. начальника отдела по делам издательств, полиграфии и книжной торговли;
  • 1986-1998 — оперативные и руководящие должности в КГБ КР;
  • 1998-2001 — начальник управления Службы нацбезопасности (СНБ) по Нарынской области;
  • 2001-2002 — начальник управления СНБ по Ошской области;
  • 2002-2005 — начальник управления СНБ по Джалал-Абадской области;
  • 2005-2007 — начальник управления по противодействию терроризму ГКНБ;
  • с ноября 2007 года — заместитель руководителя Антитеррористического центра СНГ;
  • август 2010-го — секретарь Совета безопасности. В декабре того же года совет упразднен;
  • январь — июль 2011 года — первый заместитель председателя ГКНБ, директор Антитеррористического центра при ГКНБ;
  • июль 2011-го — представитель Кыргызстана в Совете РАТС ШОС;
  • август 2011 года — подал в отставку с поста зампреда ГКНБ для участия в президентских выборах;
  • август 2016-го — лидер партии «Таза Кыргызстан».

В 2011 году баллотировался в президенты, набрав 0,3 процента голосов (5 тысяч 578). В 2017-м также подал документы в ЦИК, сдал тест по госязыку (86,15 балла), но позже снял кандидатуру.

из интернета
Фото из интернета . Марат Иманкулов

О новом секретаре Совета безопасности

На посту секретаря Совбеза Марата Иманкулова сменил другой генерал-лейтенант — Бактыбек Бекболотов, который до назначения работал министром обороны.

Бекболотов родился 15 октября 1964 года в селе Тюп Иссык-Кульской области. Кадровый военный, в 1989-м окончил Ленинградское высшее артиллерийское командное училище.

Проходил воинскую службу в 1989-1992 годах в Западной группе войск (бывшая Группа советских войск в Германии) как командир артиллерийского взвода и батареи.

Из трудовой биографии:

  • 1992-1999 — командир артиллерийской батареи, начальник штаба, командир дивизиона, начальник артиллерии, командир артиллерийского полка и военный комендант гарнизона ВС КР;
  • 1999-2001 — слушатель Военного артиллерийского университета в Санкт-Петербурге;
  • 2001-2007 — начальник артиллерии соединения и командир отдельной части ВС КР;
  • 2007-2008 — начальник оперативного отдела ВС КР;
  • 24 июля 2008 года — 13 ноября 2009-го — первый заместитель командующего — начальник штаба Национальной гвардии;
  • 2012-2014 — начальник Военного института ВС КР;
  • 2014-2015 — полный курс обучения в Военной академии Генерального штаба ВС РФ, по окончании — командир 8-й гвардейской мотострелковой дивизии имени Ивана Панфилова;
  • 2017 — начальник штаба — первый заместитель командующего Сухопутными войсками КР, позже вышел на пенсию;
  • занимал должность председателя правления АО «Бишкекский машиностроительный завод»;
  • с 6 сентября 2021 года — министр обороны, сменив на этом посту генерал-лейтенанта Таалайбека Омуралиева. На момент назначения имел звание полковника, в генерал-майоры произведен 7 сентября 2021-го.

Награжден орденом Дружбы (2024, Россия), медалью «За укрепление боевого содружества» Минобороны РФ (17 июля 2014 года).

из интернета
Фото из интернета. Бактыбек Бекболотов

О новом министре обороны

Пост министра обороны занял другой генерал — Руслан Мукамбетов. Пока с приставкой и. о. Его кандидатура выносится на согласование Жогорку Кенеша.

Руслану Мукамбетову 54 года. Место рождения — Фрунзе.

В 1992-м окончил Ташкентское высшее общевойсковое командное училище.

Краткая биография:

  • 1992-2009 — служба на различных должностях в частях ВС КР — от командира взвода до командира части;
  • 2001-2003 — курс обучения в Общевойсковой академии ВС РФ;
  • 2009-2010 — служба в представительстве КР в Объединенном штабе ОДКБ;
  • 2011-2021 — руководящие должности в Минобороны и Генштабе ВС КР;
  • 2017 — окончил Военную академию Генштаба ВС РФ;
  • 2021 — командующий юго-западным оперативным командованием ВС КР;
  • июнь 2023 года — заместитель министра обороны.

из интернета
Фото из интернета. Руслан Мукамбетов

Ссылка: https://24.kg/vlast/329310/
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