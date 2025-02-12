В соответствии с решением Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) ряд должностных лиц Кыргызстана отмечен наградами, которые вручил секретарь Совета безопасности КР Марат Иманкулов. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

Фото ОДКБ. В ОДКБ отметили наградами некоторых чиновников Кыргызстана

За значительный вклад в развитие и укрепление ОДКБ некоторым представителям министерств и ведомств вручены почетные знаки I и II степени, почетные грамоты, а также медали «За укрепление коллективной безопасности» и «Вместе к миру».

Почетный знак ОДКБ I степени получили:

секретарь Совета безопасности КР Марат Иманкулов;

заведующий отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев;

министр обороны КР Бактыбек Бекболотов.

Почетный знак ОДКБ II степени вручен первому заместителю директора — начальнику Генерального штаба Пограничной службы ГКНБ Марату Маралбаеву.

Почетную грамоту СКБ ОДКБ получили:

директор ситуационного центра администрации президента Жолдошбек Мамбеталиев;

эксперт отдела внешней политики администрации президента Тургунбек Дооронбеков;

начальник Службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции ГУ МВД Асхат Муратканов;

старший офицер внешних связей и верификации Минобороны Абзалбек Эргешов;

Медаль «За укрепление коллективной безопасности»: