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Власть

В ОДКБ отметили наградами некоторых чиновников Кыргызстана

В соответствии с решением Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) ряд должностных лиц Кыргызстана отмечен наградами, которые вручил секретарь Совета безопасности КР Марат Иманкулов. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

ОДКБ
Фото ОДКБ. В ОДКБ отметили наградами некоторых чиновников Кыргызстана

За значительный вклад в развитие и укрепление ОДКБ некоторым представителям министерств и ведомств вручены почетные знаки I и II степени, почетные грамоты, а также медали «За укрепление коллективной безопасности» и «Вместе к миру».

Почетный знак ОДКБ I степени получили:

  • секретарь Совета безопасности КР Марат Иманкулов;
  • заведующий отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев;
  • министр обороны КР Бактыбек Бекболотов.

Почетный знак ОДКБ II степени вручен первому заместителю директора — начальнику Генерального штаба Пограничной службы ГКНБ Марату Маралбаеву.

Почетную грамоту СКБ ОДКБ получили:

  • директор ситуационного центра администрации президента Жолдошбек Мамбеталиев;
  • эксперт отдела внешней политики администрации президента Тургунбек Дооронбеков;
  • начальник Службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции ГУ МВД Асхат Муратканов;
  • старший офицер внешних связей и верификации Минобороны Абзалбек Эргешов;

Медаль «За укрепление коллективной безопасности»:

  • начальник отдела законодательной деятельности управления правового обеспечения Пограничной службы ГКНБ Ааламбек Арыков;
  • старший инспектор ГУМС МВД Айчурок Набиева.
Ссылка: https://24.kg/vlast/319718/
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