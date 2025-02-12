В ОДКБ отметили наградами некоторых чиновников Кыргызстана

В соответствии с решением Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) ряд должностных лиц Кыргызстана отмечен наградами, которые вручил секретарь Совета безопасности КР Марат Иманкулов. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.
За значительный вклад в развитие и укрепление ОДКБ некоторым представителям министерств и ведомств вручены почетные знаки I и II степени, почетные грамоты, а также медали «За укрепление коллективной безопасности» и «Вместе к миру».
Почетный знак ОДКБ I степени получили:
- секретарь Совета безопасности КР Марат Иманкулов;
- заведующий отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев;
- министр обороны КР Бактыбек Бекболотов.
Почетный знак ОДКБ II степени вручен первому заместителю директора — начальнику Генерального штаба Пограничной службы ГКНБ Марату Маралбаеву.
Почетную грамоту СКБ ОДКБ получили:
- директор ситуационного центра администрации президента Жолдошбек Мамбеталиев;
- эксперт отдела внешней политики администрации президента Тургунбек Дооронбеков;
- начальник Службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции ГУ МВД Асхат Муратканов;
- старший офицер внешних связей и верификации Минобороны Абзалбек Эргешов;
Медаль «За укрепление коллективной безопасности»:
- начальник отдела законодательной деятельности управления правового обеспечения Пограничной службы ГКНБ Ааламбек Арыков;
- старший инспектор ГУМС МВД Айчурок Набиева.