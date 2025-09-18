Обоснованную, неконфликтную оценку исторического прошлого обсудили на Алтае

Исторически обоснованную, неконфликтную оценку исторического прошлого обсудили участники II Международной научной конференции «Алтай — прародина тюрков. К истории зарождения тюркской цивилизации». Кыргызстан на мероприятии представлял госсекретарь Марат Иманкулов.

Фото СМИ. Кыргызстан на мероприятии представлял госсекретарь Марат Иманкулов

Как сообщается на официальном сайте полномочного представителя президента России

в Сибирском федеральном округе, особое внимание в работе секций и круглых столов уделено теме изучения и сохранения общего культурно-исторического пространства. В частности, организации совместных археологических и этнографических экспедиций, созданию музеев, возрождению традиционных ремесел.

«Изучая и бережно сохраняя археологические памятники, языки, культуру народов, последовательно углубляя наше понимание происходивших в прошлом процессов, координируя научно-исследовательскую и просветительскую работу, мы вместе сохраняем историческую правду, обращаясь к участникам конференции. Важно передавать ее и новым поколениям вместе с традициями добрососедства, дружбы, взаимопомощи и совместного поступательного развития», — сказал глава региона Анатолий Серышев.

Отмечается, что дальнейшее развитие «тюркологического» вектора в научных исследованиях делает доступной для широкой аудитории информацию об исторической взаимосвязи двух различных по языку и культуре общностей народов — славян и тюрков.

Одной из центральных тем конференции стала выработка механизмов продвижения научно обоснованной, неконфликтной оценки исторического прошлого. Речь об их создании шла на круглых столах, посвященных перспективным направлениям и новым форматам гуманитарной интеграции в Евразии, где представлены наиболее удачные образовательные, научные и медиапроекты.

Состоялась презентация фундаментального труда большой группы международных авторов — второго тома «Летописи тюркской цивилизации».