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Власть

ОДКБ является гарантом безопасности и защиты Кыргызстана — Марат Иманкулов

ОДКБ является гарантом безопасности и защиты Кыргызстана. Об этом на круглом столе заявил секретарь Совета безопасности КР Марат Иманкулов.

По его словам, «мы видим, что мир поделился на противоположные полярные группировки».

«На современном этапе важно извлечь правильный урок из тех кризисов, которые произошли и происходят внутри и в нашем ближайшем окружении. Являясь сложными и многогранными, проблемы безопасности не несут в себе нерешенных противоречий для стран Центральной Азии. Важно постоянно искать любые возможности для сверки своих позиций и согласования совместных шагов на ближайшую перспективу по направлению борьбы с вызовами и угрозами. Главное, что объединяет централизованные государства, — это общее стремление к миру и взаимовыгодному сотрудничеству», — сказал он.

По мнению секретаря Совбеза КР, становится очевидным, что в нынешних условиях наиболее востребованной для обсуждения является тема создания новой архитектуры коллективной безопасности. Все страны Центральной Азии заинтересованы сохранять стабильность и мир в регионе, но есть процессы, которые происходят под влиянием извне.

«Гарантом нашей безопасности от глобальных вызовов и угроз, мне кажется, является сам народ Кыргызстана, наши вооруженные силы, наши правоохранительные органы. Но этого недостаточно. При наличии глобальной угрозы мало усилий одной страны. Практика показала, что даже мощные в экономическом и военном отношении государства не сдерживали подобные натиски. Для этого и существуют региональные организации. Это и ШОС — авторитетная политическая организация, и СНГ. Но все же ключевой я вижу Организацию договора о коллективной безопасности, которая в настоящее время является гарантом безопасности и защиты Кыргызстана от глобальных внешних угроз», — добавил Марат Иманкулов.

Он считает, что «в ОДКБ все страны-участницы играют важную роль, но ключевым игроком в ней является Россия. И это не должно никого смущать, учитывая, что у российской стороны более серьезные возможности и вооруженных сил, и экономики».
Ссылка: https://24.kg/vlast/286762/
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