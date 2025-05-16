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Власть

Марат Иманкулов: Ничто не мешает чекисту стать хорошим госсекретарем

Вновь назначенный госсекретарь Кыргызстана Марат Иманкулов рассказал 24.kg о своих планах на новой должности.

из архива
Фото из архива. Новый госсекретарь Кыргызстана Марат Иманкулов

— Почему президент выбрал именно вас на эту должность?

— Признаюсь, решение было неожиданным для меня. Но вчера я согласился на назначение госсекретарем. Если президент выразил мне доверие и принял такое решение, значит, у него на то есть причины. Я не обсуждаю его, просто готов работать в новом для меня направлении.

Я, как военный, чекист, не привык задавать вопросы о причинах назначения. Но отмечу, что никогда в жизни не просил какой-либо должности. В соцсетях вижу поддержку в пользу моего назначения и намерен оправдать общественные ожидания.

— У многих возникает вопрос, сможет ли чекист справиться с этой должностью?

— Хватит ли моих ораторских способностей на этой должности, покажет время. Но я уверен, что над идеологией страны должен работать не один человек, а все государство. Поэтому я намерен привлечь к этому многих талантливых людей.

Мы должны отказаться от практики делить республику, как делали в известной басне лебедь, рак и щука, и давать возможность некоторым силам дестабилизировать ситуацию. Только сообща мы сможем стабильно развивать нашу родину.

Марат Иманкулов

Во время мероприятий в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне я часто встречался с населением, выступал в вузах, школах. Это важно для сохранения памяти о наших предках. Это ли не часть идеологической работы?

— В каких направлениях намерены работать?

— Буду заниматься вопросами идеологии, образования, сотрудничества с гражданским обществом, межнационального и межрелигиозного согласия.

Считаю необходимым укреплять наши традиционные семейные отношения и сохранять наши ценности. Мой предшественник был блестящим оратором, манасчи, хорошо работал. Я продолжу его работу.

— Вам известна причина отставки Суйунбека Касмамбетова?

— Думаю, одной из причин стали проблемы со здоровьем. Но я не знаю точно, это лишь мои предположения. Мы с ним ровесники, нам по 65 лет, и я не считаю, что возраст — помеха работе. Лично я намерен использовать весь свой потенциал в новой сфере деятельности.

— Ваш предшественник редко общался с прессой. Планируете ли Вы выстраивать более активное сотрудничество со СМИ?

— Я, даже работая в Совбезе, а вы знаете, это вполне закрытый орган, всегда давал информацию. И сейчас буду всегда доступен для журналистов, поскольку моя новая должность предполагает публичность.
Ссылка: https://24.kg/vlast/329323/
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