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Власть
Сюжет: Давление на СМИ

Новый законопроект «О СМИ» чиновники Кыргызстана списали с российского аналога

Представители ведущих медиаэкспертных организаций Кыргызстана продолжают анализировать проект нового закона «О СМИ», подготовленный администрацией президента.

Адвокат Института медиа полиси Нурбек Сыдыков в ходе обсуждения поправок в действующий закон, инициированного общественным фондом «Гражданская платформа», заявил, что разработчики игнорируют общественное мнение.

«Вынесенный на обсуждение проект дублирует закон о СМИ, принятый в Российской Федерации. Он на 100 процентов скопирован, даже кавычки, скобки, знаки препинания. Но есть и измененные моменты: если в нормах российского закона прописано «допускается», то есть предусмотрены альтернативные механизмы, то в нашем законопроекте слова заменены «запрещается», «подлежит». Кроме того, в РФ добровольная регистрация СМИ. Сетевые издания, редакции могут быть зарегистрированы. В нашем законопроекте все интернет-издания и веб-сайты должны быть зарегистрированы. Зачем ограничивать их права, непонятно. Зачем вводить обязательную регистрацию, инициатор не прописывает. Абсурдно обязывать сайты регистрироваться. Как будут регулироваться регистрация и ее аннулирование, неизвестно.

По словам юриста, Минюст наделяется правом выдать свидетельство о регистрации и аннулировать его. Но только суд может принимать решение об аннулировании свидетельства о регистрации и признавать регистрацию недействительной.

Нурбек Сыдыков добавил, что при регистрации средства массовой информации должны указать источник финансирования. В проекте также предусматривается норма о приостановлении деятельности СМИ принятием мер по обеспечению иска.

«Это механизм, который может приостановить деятельность, даже блокировать СМИ с помощью инициирования какого-нибудь иска, при этом без участия сторон. В случае спорной ситуации Минюст и Генеральная прокуратура в связи с таким иском могут приостановить деятельность редакции, блокировав работу СМИ, пока будет проходить суд, который можно специально затягивать», — сказал он.

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По словам адвоката, в законопроекте появились новые нормы, касающиеся ответственности журналистов.

«Если СМИ ретранслировали публичное выступление граждан, то журналисты освобождались от ответственности. Сейчас в законопроекте прописывают, где, когда и кто должен выступать. С принятием документа можно будет транслировать выступления только депутатов Жогорку Кенеша, депутатов местных кенешей, органов местного самоуправления. Журналисты будут освобождены от ответственности при ретрансляции выступления именно в этих местах и этих субъектов. Если это будет ретрансляция выступления блогера, то СМИ будет нести ответственность наряду с блогером», — добавил он.

Журналисты и СМИ не смогут выходить в прямой эфир: необходима предварительная запись.

Эксперты не понимают, почему администрация главы государства инициирует проект закона. Этим должно заниматься Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики.

Юристы правовой клиники «Адилет» ранее также проанализировали проект нового закона «О СМИ». Мониторинг показал наличие серьезных рисков неправомерных и недопустимых отступлений от гарантий прав человека на свободу выражения мнения.

Отдельные положения законопроекта ставят под угрозу деятельность независимых СМИ и журналистов, включая зарубежных.

Предусматривается ввести целый ряд различных оснований и требований, содержащих расплывчатые формулировки запретов, несоблюдение которых может приводить к ликвидации СМИ. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/248304/
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