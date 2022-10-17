Кант полностью готов к отопительному сезону

Кантское предприятие теплоснабжения полностью готово обеспечивать теплом жителей города в осенне-зимний период. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

Глава Иссык-Атинской районной государственной администрации, аким Алмазбек Осмонов совместно с мэром города Уланом Майлибашевым и начальником предприятия «Кантское теплоснабжение» Нурдином Тагаевым ознакомились с подготовкой к зиме котельных, обслуживающих Кант. Всего в городе работает десять котельных.

«Установлено и смонтировано два новых котла за счет городского бюджета стоимостью 2,3 миллиона сомов. На 1,7 миллиона отремонтирован склад хранения угля. Прошел поверку 21 счетчик тепловой энергии. Уголь, газ и мазут используются для отопления города», — рассказали в кабмине.

Напомним, сегодня президент Садыр Жапаров провел рабочее совещание по подготовке к осенне-зимнему периоду. Отмечена необходимость обеспечения тщательного контроля за реконструкцией и строительством энергетических объектов для успешного прохождения предстоящего отопительного периода.