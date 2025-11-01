Уголь, смог и переход на газ: главный инженер ТЭЦ рассказал о подготовке к зиме

Главный инженер муниципального предприятия «Бишкек ТЭЦ» Искандер Кокумбаев в интервью 24.kg рассказал, как готовят город к зиме: сколько угля уже запасено, ожидается ли переход на газ и чего ждать от отопительного сезона.

Все запланированные ремонтные работы завершены, и мы готовы войти в отопительный сезон. Проблем нет Искандер Кокумбаев.

По его словам, в этом году отремонтировано семь котлов, а также вспомогательное оборудование.

«На сегодняшний день у нас запасено 320 тысяч тонн угля. Этого достаточно, чтобы спокойно начать отопительный сезон. Всего на зиму запланировано 1 миллион 400 тысяч тонн топлива», — пояснил инженер.

Мощностей хватает для растущего города

Город растет, но мы успеваем. Все потребности выполняем в полном объеме. Искандер Кокумбаев

По словам специалиста, ТЭЦ справляется с увеличивающимися потребностями столицы.

Что касается перехода на газ, то этот проект пока на стадии расчетов. По словам Искандера Кокумбаева, переход возможен не раньше 2027 года, так как это серьезный вопрос и могут измениться тарифы на отопление и горячую воду.

Коллектив и обучение кадров

Сегодня на Бишкекской ТЭЦ работают около 1 тысячи 700 человек. На предприятии действует собственный учебный центр, где сотрудники повышают квалификацию или осваивают новые профессии. Можно обучиться со слесаря на сварщика, тракториста или крановщика.

Сам Искандер Кокумбаев начал карьеру в 1998 году слесарем второго разряда и постепенно вырос до главного инженера.

Работа под нагрузкой и при холодах

Для нас нет понятия «пиковая нагрузка». Мы заранее знаем прогноз погоды и регулируем температуру теплоносителя — от 63 до 80 градусов. Искандер Кокумбаев

По словам главного инженера ТЭЦ, предприятие работает в штатном режиме даже при сильных морозах:

В случае поломок на станции действуют круглосуточные аварийные бригады.

Чистый воздух и новые технологии

Искандер Кокумбаев отметил, что на ТЭЦ работают современные электрофильтры китайского производства, которые удерживают до 99,9 процента вредных частиц: «Да, ТЭЦ тоже дает долю в смог, но большая часть загрязнений исходит от автомобилей и частных домов, которые отапливаются углем и мусором».

Сейчас предприятие рассматривает предложения корейских компаний по внедрению новых фильтрационных систем.

Когда включат отопление

Если в течение пяти суток средняя температура будет держаться на уровне плюс 8 градусов, мы сразу включим отопление. Официально запуск планируется на 3 ноября. Искандер Кокумбаев

В первую очередь тепло подадут в детские сады, больницы и школы, затем — в жилые дома. Процесс подключения идет поэтапно, за два-три дня тепло дойдет до всех потребителей.

Искандер Кокумбаев также призвал горожан заранее проверить системы отопления в квартирах.

Перед сезоном нужно спустить воздух и подготовить систему, чтобы потом не винить ТЭЦ в холодных батареях. Искандер Кокумбаев

Бишкекская ТЭЦ обеспечивает теплом и электроэнергией большую часть столицы. В последние годы на предприятии проведены масштабные ремонтные работы и модернизация оборудования.

После аварии 2018 года, когда часть города осталась без отопления, на станции усилили контроль за безопасностью и фильтрационными системами. Сейчас ТЭЦ постепенно внедряет технологии по снижению выбросов и рассматривает переход на более экологичное топливо.