В Душанбе прошла очередная встреча топографических групп по госгранице

В Душанбе состоялась встреча топографических рабочих групп по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Стороны обменялись мнениями о прохождении линии кыргызско-таджикской государственной границы на оставшихся участках и согласились продолжить обсуждение на следующей встрече, которая состоится в Кыргызстане.

Ранее Кыргызстан и Таджикистан договорились описать проектную линию границы между КР и РТ на участках от пограничной точки № 43 до пограничной точки № 61 и от пограничной точки № 135 до пограничной точки № 141.

Сообщалось, что Кыргызстан и Таджикистан описали еще 40 километров границы.