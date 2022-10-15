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Власть

В Душанбе прошла очередная встреча топографических групп по госгранице

В Душанбе состоялась встреча топографических рабочих групп по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Стороны обменялись мнениями о прохождении линии кыргызско-таджикской государственной границы на оставшихся участках и согласились продолжить обсуждение на следующей встрече, которая состоится в Кыргызстане.

Ранее Кыргызстан и Таджикистан договорились описать проектную линию границы между КР и РТ на участках от пограничной точки № 43 до пограничной точки № 61 и от пограничной точки № 135 до пограничной точки № 141.

Сообщалось, что Кыргызстан и Таджикистан описали еще 40 километров границы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/248195/
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