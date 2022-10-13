В Астане началась встреча президентов Кыргызстана, Таджикистана и России. Об этом 24.kg сообщил пресс-секретарь главы государства Эрбол Султанбаев.

Отметим, на встрече планируется обсуждение имеющихся проблемных вопросов о кыргызско-таджикском участке государственной границы. «Совместная встреча организована по инициативе российского лидера Владимира Путина, который выразил готовность оказать содействие в решении вопросов границ между Кыргызстаном и Таджикистаном», — отмечал ранее Эрбол Султанбаев. По итогам встречи он обещал предоставить более подробную информацию.

Напомним, президент Садыр Жапаров поехал с рабочим визитом в Казахстан для участия в саммитах Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), СНГ и «Центральная Азия + Россия».

Утром 16 сентября сразу на нескольких участках на границе Кыргызстана и Таджикистана началась стрельба. Под обстрел попали населенные пункты в Лейлекском и Баткенском районах. В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе дома покинули жители семи сел Баткенского и Лейлекского районов, села Джекенди Чон-Алайского района Ошской области. Пострадали 206 человек, погибли 63. В Баткенской области ввели режим ЧС.

Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело по статье «Преступления против мира» УК КР.