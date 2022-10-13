Настойки, портреты, трактор, галстук. Что подарили Владимиру Путину на юбилей

7 октября 2022 года президент России отпраздновал 70-летний юбилей. Журналисты сайта «Досье» опубликовали фото и список подарков, которые получил Владимир Путин на день рождения от иностранных лидеров и российских чиновников.

Ранее сообщалось, что глава Беларуси Александр Лукашенко преподнес ему трактор, а президент Таджикистана Эмомали Рахмон — пирамиду из дынь.

Свой юбилей Владимир Путин праздновал в Санкт-Петербурге, где, как отмечает «Досье», его ждали самые близкие соседи — президенты Беларуси, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Азербайджана и Армении. Свои подарки они смогли вручить лично.

Презентами отметился президент Вьетнама Нгуен Суан Фук. Он отправил Владимиру Путину шелковый галстук и деревянную модель средневекового вьетнамского корабля ручной работы. Как сообщалось в поздравительной грамоте, кораблик «символизирует открытое пространство и по фен-шуй несет положительную энергию для служебных дел и свободы мысли».

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подарил Путину медальон со своими собственными профилем и автографом. Подарен также альбом совместных фотографий двух лидеров и набор целительных казахских настоек.

Глава Китая Си Цзиньпин передал в подарок Владимиру Путину китайскую вазу с подставкой, набор настоек и шелковое панно с березками.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди последовал примеру таджикского коллеги и тоже преподнес президенту РФ пирамиду, но, не из дынь, а цветочную, в палитре индийского флага.

Алкоголь передали Путину и монахи Афонского монастыря. Вместе с бутылкой именного коньяка президент получил икону Божьей Матери в серебряном окладе и молитвы за долголетие.

Продуктовые корзины Владимиру Путину также подарили Александр Лукашенко (три ящика алкоголя, шоколад и сырно-колбасная корзина), Ильхам Алиев и новый глава Туркменистана Сердар Бердымухамедов, который передал президенту 30 ящиков овощей и фруктов.

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев передал в приемную президента выгравированную на меди карту Екатеринославского наместничества 1792 года. Это наместничество включало в себя территории юго-восточной Украины, в том числе Мариуполь, Херсон, Полтаву, Кременчуг.

Параллель с Петром Первым провели родственницы Владимира Путина — двоюродная сестра Людмила Соколова и ее дочь Екатерина Подгузова, работающая в Промсвязьбанке под началом Петра Фрадкова. Они передали Путину книгу «Петр I. Жила бы только Россия в благоденствии и славе».

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин не отступил от чиновничьего лейтмотива, заверив президента, что благодаря его «дальновидности, силе духа и ежедневному труду Россия вновь зазвучала гордо». К поздравлению прилагался набор марок и золотых монет с известными разведчиками, символикой СВР и Феликсом Дзержинским.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин передал часы с символикой своего ведомства — такие же, как у него самого.

Среди поздравителей президента оказалась и мать Ксении Собчак, сенатор Людмила Нарусова. Заверяя президента в своей преданности, она пожелала Владимиру Путину долгих лет жизни и подарила президенту скульптуру мамонта из тунгусского метеорита и настоящих бивней мамонта.

Цветами ограничились патриарх Кирилл и спикер Госдумы Вячеслав Володин: лидер духовенства прислал составной букет, а парламентарий — огромный из алых роз.

Глава МЧС Александр Куренков передал в приемную картину с изображением Баскова переулка — родной улицы Путина в Санкт-Петербурге.

Глава «Новатэка» Леонид Михельсон, оспаривающий европейские санкции против его компании в суде, подарил Владимиру Путину старинные «часы-скелетон» работы тульских мастеров XVIII века.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина, сообразно своей должности, подарила Владимиру Путину 100-рублевую монету «Петр I — преобразователь» из серебра.